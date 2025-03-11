ChatGPT'nin "zamanlanmış görevler" modelini kullanarak kendinize küçük bir özel asistan yaratabileceğinizi biliyor muydunuz?

Artık elimiz kolumuz olan yapay zekâ araçları arasında başı çeken ChatGPT, yalnızca sorularımıza yanıt vermekle kalmıyor. Özel asistanlık görevine de soyunmuş durumda. 10 parmağında 10 marifet desek yeri.

İster her sabah istediğiniz saatte haberleri özetlemesini isteyin, ister hava belirli bir derecenin altına düştüğünde haber vermesini... Verdiğiniz tüm görevleri yerine getirip size bildirim gönderebilir. Ancak anlatmaya başlamadan önce belirtelim, bu özellik sadece ChatGPT'nin Pro versiyonunda kullanılabiliyor.

ChatGPT nasıl özel asistan olarak kullanılır?

Adım #1: ChatGPT uygulamasına giriş yapın.

ChatGPT uygulamasına giriş yapın. Adım #2: Model seçeneklerinden "Zamanlanmış görevler" olana tıklayın.

Model seçeneklerinden "Zamanlanmış görevler" olana tıklayın. Adım #3: Yapmasını istediğiniz görevin komutunu girin.

Adım #1: ChatGPT uygulamasına giriş yapın.

ChatGPT'yi hangi cihazınızda özel asistan olarak kullanmak istiyorsanız o cihazınızdan uygulamaya giriş yapın. Özelliği yalnızca telefonunuzda değil, bilgisayarınızda da bildirimleri etkinleştirdiğiniz sürece kullanabilirsiniz.

Adım #2: Model seçeneklerinden "Zamanlanmış görevler" olana tıklayın.

Sol üstte yer alan model seçenekleri arasından "Zamanlanmış görevlerle ChatGPT 4-o" olana dokunduğunuzda yapay zekâ aracını özel asistanınız olarak kullanmak için talimatlar vermeye başlayabilirsiniz.

Adım #3: Yapmasını istediğiniz görevin komutunu girin.

ChatGPT'den hangi görevi yapmasını, neyi size belirli saatlerde veya günlerde bildirim olarak göndermesini istiyorsanız buraya yazabilirsiniz.

Mesela her sabah belirli bi saatte haberleri özetlemesini isteyebilir veya hava belirli bir derecenin altına düştüğünde bildirim göndermesini talep edebilirsiniz. Aklınıza ne gelirse.

Dilerseniz görevin üstüne tıklayarak ayarlarını değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz.

Etkinleştirdiğiniz görevleri istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz veya ayarlarında değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin haberlerin her sabah 10.00'da değil de 12.00'da gönderilmesini istiyorsanız sohbetteki görevin üstüne tıklayarak değişim yapabilirsiniz ya da direkt sohbete "Haber görevinin saatini 12.00 olarak güncelle." gibi bir komut yazarak değişiklik yapabilirsiniz. Aynı şekilde iptal de edebilirsiniz.

Siz ChatGPT'nin bu özelliğini kullanıyor muydunuz? Yeni öğrendiyseniz kullanmayı düşünüyor musunuz? Yorumlara yazın!

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