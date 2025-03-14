ChatGPT'nin beta güncellemesi ile birlikte artık Android'de varsayılan asistan olarak ChatGPT'yi seçmek mümkün olacak.

Android telefonlarda varsayılan olarak asistan Gemini olarak gelse de artık OpenAI’ın ChatGPT’si de varsayılan asistan olarak ayarlanabiliyor.

Android Authority’nin aktardığı gelişmeye göre ChatGPT'nin 1.2025.070 sürümü ile birlikte Android telefonlarda varsayılan asistan belirlerken artık ChatGPT de görünüyor. Bu da kullanıcıların güç düğmesine uzun basarak veya ekranın köşesinden yukarı kaydırarak doğrudan ChatGPT’yi çağırabileceği anlamına geliyor.

Güncelleme henüz kararlı sürüme gelmiş değil

Android'de Gemini ve Perplexity gibi birkaç yapay zekâ asistanı zaten bu özelliğe sahipti fakat ChatGPT'yi varsayılan olarak seçmek bugüne kadar mümkün değildi ancak artık bu durum değişiyor.

İlk testlerden gelen geri bildirimler şimdilik ChatGPT'nin varsayılan asistan olarak seçildiği durumlarda tam anlamıyla stabil çalışmadığını belirtiyor ancak bu gelişme kararlı sürüme gelene kadar bu tarz hataların giderilmesi bekleniyor.

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Peki siz telefonunuzda asistan olarak hangi yapay zekâyı kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.