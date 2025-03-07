ChatGPT'nin macOS uygulamasına kod düzenleme özelliği geldi. Şimdilik sadece ücretli abonelere özel olsa da yakında tüm kullanıcılar için sunulacak.

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT, herhangi bir konudaki sorularınızı yanıtlamadan görsel oluşturmaya kadar birçok önemli özelliğe sahipti. Aynı şekilde kodlama işlevleriyle geliştiricilerin de çok işine yarıyordu.

Şimdi ise modele yepyeni bir özellik eklendi. ChatGPT, artık MacBook uygulamasında direkt kodları düzenleme özelliğine sahip.

Şimdilik sadece ücretli abonelere geldi, yakında herkese sunulacak

OpenAI, yeni özelliğin uygulamanın en yeni macOS versiyonuyla geldiğini açıkladı. Model, artık desteklenen geliştirici araçlarında kod düzenleme işlemi yapabiliyor. Desteklenenler arasında Xcode VS Code ve JetBrains gibi araçlar var.

Kullanıcılar, isteğe bağlı olarak “otomatik uygulama” modunu açabilecek. Bu da ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmadan yapay zekâ aracının kendi kendine düzenlemeler yapmasını sağlayacak.

Kod düzenleme özelliği, MacBook sahibi ChatGPT Plus, Pro ve Team aboneleri tarafından erişilebilir olacak. OpenAI, önümüzdeki haftalarda ücretsiz kullanıcılara da geleceğini aktarmış. Edu ve Enterprise abonelerine de aynı şekilde yakında sunulacakmış. Windows uygulamasına da ilerleyen dönemde geleceği bilgisi var.