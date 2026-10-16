OpenAI, ChatGPT’nin Google Chrome eklentisini baştan aşağı yenileyerek harika özellikler getirdi.

OpenAI, ChatGPT Atlas adlı bağımsız tarayıcı projesinin rafa kalkmasının ardından mevcut Google Chrome eklentisine devasa yetenekler kazandıran yeni güncellemesini duyurdu. Chrome için kullanışlı yenilikler geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Peki ChatGPT’nin yeni Chrome güncellemesi kullanıcılar için neler sunuyor? Gelin şirket tarafından açıklanan tüm detayları inceleyelim.

Sekmeleri doğrudan inceleme, Chrome'un yan panelinden tam ChatGPT deneyimi

Yapılan resmi açıklamaya göre yeni uzantı sayesinde ChatGPT, kullanıcıların hâlihazırda açık olan tarayıcı sekmelerini doğrudan inceleyebiliyor. Web veya masaüstü uygulamasında Chrome’u etiketleyen kullanıcılar, açık olan sekmedeki içerikleri ChatGPT'ye aktararak zaman kazanabiliyor. Yayımlanan bir demo videoda, üç ayrı sekmede açık olan koltuk modellerinin yapay zekaya doğrudan karşılaştırıldığı gösterildi.

OpenAI, güncelleme ile birlikte bilgisayar kullanımı gücünü Chrome kullanan herkesin erişimine açtığını ve sekmeler genelinde yanıtların çok daha kullanışlı hale geldiğini vurguladı. Örnek kullanım senaryolarına göre sistem; açık sekmelerdeki hizmet sağlayıcılarını fiyat, temel özellikler ve kaynak bağlantılarıyla bir karşılaştırma tablosuna dökebiliyor veya ev tadilatı için en uygun tedarikçiyi belirleyip e-posta taslağı oluşturabiliyor.

Sadece sekmeleri okumakla kalmayan yenilenmiş eklenti, Chrome’un yan panelinde doğrudan ChatGPT'nin tam sürüm deneyimini sunuyor. Artık kullanıcılar bulundukları web sayfasından ayrılmadan tüm ChatGPT sohbet geçmişine erişebiliyor ve sorularını yan paneldeki Chat veya Work sekmelerinden yöneltebiliyor.

Bunun yanı sıra ChatGPT Work platformu, Chrome sekmelerini "kontrol etme" yeteneği kazandı. Bu yetenek sayesinde yapay zeka; kayıt formlarını doldurma, mesaj gönderme veya dosya indirme gibi işlemleri kullanıcı adına yürütebiliyor. Tanıtılan yetenekler, Google’ın Gemini destekli "otomatik tarama" özelliğine benzer şekilde açık sekmeleri düzenleme ve gruplama imkanı da sağlıyor.