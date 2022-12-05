Gelişmiş yapay zekâ sohbet botu ChatGPT, yazılımcıların forumu Stack Overflow'da yasaklandı. Platform, yasağın gerekçesini de paylaştı.

Henüz geçtiğimiz günlerde herkesin kullanımına açılan ve kullananları şok eden ‘sohbet robotu’ ChatGPT, yazılım dünyasını da alt üst etmişti. Zira OpenAI’ın geliştirdiği yapay zekâ, standart bir sohbet robotunun ötesinde sıfırdan bir fikir sunup bu fikri gerçeğe dönüştürecek kaynak kodlarını da istediğiniz programlama dilinde size sunabiliyordu.

Pek çok sektörde ‘işimizden olduk’ yorumlarına neden olan yapay zekâ, bugün büyük bir haberle yeniden gündeme geldi. Yazılımcıların ikinci evi olan Stack Overflow, ChatGPT ile oluşturulan yanıtların geçici süreliğine yasaklandığını duyurdu.

ChatGPT ile çok fazla cevap verilmeye başladı:

ChatGPT'ye JavaScript ile hesap makinesi oluşturmasını söyledik, adım adım bunu nasıl yapabileceğimizi böyle anlattı (Tabii kodlar bununla sınırlı değil).

Stack Overflow, paylaştığı duyurusunda yasağın nedenini “ChatGPT ile oluşturulan yanıtların akışını yavaşlatmak” olarak belirtti. Bununla birlikte platform, ChatGPT ve benzeri araçların kullanımıyla ilgili politikaların topluluk içinde tartışılacağını ve belirleneceğini açıkladı.

ChatGPT’nin cevaplarının büyük bir bölümü ‘yanlış’ olarak değerlendirildi:

Stack Overflow, ChatGPT’nin cevapları hakkında da bazı değerlendirmelerde bulundu. Platform, bot tarafından sunulan cevapların büyük çoğunluğunun yanlış olduğunu vurguladı. Bununla birlikte forumda pek çok kişinin, alanda uzmanlığı olmasa bile ChatGPT ile sorulara cevap verdiğini, dolayısıyla bilgi kirliliğinin yaşandığını ifade etti.

ChatGPT, şu ana kadar halka açılan en gelişmiş sohbet botu olarak varlığını sürdürüyor. Bot, henüz ilk günlerinde 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı.