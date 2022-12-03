OpenAI, geliştirdiği sohbet botu ChatGPT'yi kullanıma sundu, yılların yazılımcıları bile şaştı kaldı. Adeta bir insanmışçasına doğal ve tutarlı cevaplar veren sohbet botuna gelen tepkilerden bazılarını derledik.

Bugüne kadar internet aracılığı ile bir bilgiye ulaşmak istediğimizde yaptığımız ilk şey Google'da bir arama gerçekleştirmek oluyordu. Dall-E'nin de geliştiricisi olan OpenAI'ın geliştirmiş olduğu yeni sohbet botu ChatGPT ise bilgi arama alışkanlıklarımızı sonsuza dek değiştirebilecek bir araç olarak karşımıza çıkmış durumda.

Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse; ChatGPT, daha önce pek çok web sitede gördüklerinize benzer bir sohbet botu. ChatGPT'ye bir şeyler soruyorsunuz ve o da sorularınıza yanıt veriyor. ChatGPT'yi öncekilerden ayıran şeyse en gelişmiş dil işleme mekaniklerinden birine sahip bir sohbet botu olarak adeta bir insanla konuşuyormuşcasına gerçekçi ve doğal yanıtlar veriyor olması.

ChatGPT'yi nasıl kullanabileceğinizi merak ediyorsanız, ilgili içeriğimize göz atmanızı tavsiye edebiliriz. Bu içerikte ChatGPT'nin yeteneklerinden ziyade bu yeteneklerine gelen tepkilerden bahsedeceğiz. Görünen o ki yeni nesil sohbet botu, yetenekleriyle tecrübeli yazılımları bile şaşırtmayı başarmış durumda.

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