ChatGPT'nin 18+ Yanıt Verebilecek "Yetişkin Modu" İptal Edildi

OpenAI’nin ChatGPT için planladığı “yetişkin modu” özelliği iptal edildi. Erotik içerik üretimine sınırlı olarak izin vereceği söylenen mod, şirket içi anlaşmazlıklar ve etik kaygılar nedeniyle süresiz rafa kaldırıldı.

OpenAI’nin ChatGPT için üzerinde çalıştığı bazı özellikler vardı ve bunlardan biri de oldukça tartışmalıydı. “Yetişkin modu” olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların belirli sınırlar dahilinde erotik içerikler oluşturmasına izin verecekti.

Ancak görünen o ki bu planlar rafa kaldırıldı. Şirket, hem içeride yaşanan fikir ayrılıkları hem de dışarıdan gelen tepkiler nedeniyle bu özelliği süresiz olarak askıya alma kararı aldı.

OpenAI içinde bile herkes bu özelliğe sıcak bakmıyordu

Ortaya çıkan bilgilere göre OpenAI çalışanları arasında bu özellik ciddi tartışmalara yol açtı. Bir kesim bunun kullanıcı özgürlüğü açısından önemli olduğunu düşünürken, diğer kesim ise risklerin çok daha büyük olduğuna inanıyordu.

Özellikle yapay zekânın kötüye kullanım ihtimali, deepfake içerik üretimi ve istismar gibi konular ciddi endişe yarattı. Şirket de bu riskleri göz ardı etmeyerek frene basmayı tercih etti.

Aslında “yetişkin modu” tam olarak pornografik içerik olmayacaktı

Burada önemli bir detay var: OpenAI’nin planladığı sistem doğrudan pornografi üretmeyecekti. Daha çok romantik ya da hafif erotik metinlerle sınırlı bir deneyim sunulması hedefleniyordu.

Ancak bu sınırların nasıl korunacağı büyük bir soru işaretiydi. Kullanıcıların sistemi manipüle etme ihtimali, projenin en büyük zayıf noktalarından biri olarak görülüyordu.