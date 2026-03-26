Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ChatGPT'nin 18+ Yanıt Verebilecek "Yetişkin Modu" İptal Edildi

OpenAI’nin ChatGPT için planladığı “yetişkin modu” özelliği iptal edildi. Erotik içerik üretimine sınırlı olarak izin vereceği söylenen mod, şirket içi anlaşmazlıklar ve etik kaygılar nedeniyle süresiz rafa kaldırıldı.

ChatGPT'nin 18+ Yanıt Verebilecek "Yetişkin Modu" İptal Edildi
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OpenAI’nin ChatGPT için üzerinde çalıştığı bazı özellikler vardı ve bunlardan biri de oldukça tartışmalıydı. “Yetişkin modu” olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların belirli sınırlar dahilinde erotik içerikler oluşturmasına izin verecekti.

Ancak görünen o ki bu planlar rafa kaldırıldı. Şirket, hem içeride yaşanan fikir ayrılıkları hem de dışarıdan gelen tepkiler nedeniyle bu özelliği süresiz olarak askıya alma kararı aldı.

OpenAI içinde bile herkes bu özelliğe sıcak bakmıyordu

Ortaya çıkan bilgilere göre OpenAI çalışanları arasında bu özellik ciddi tartışmalara yol açtı. Bir kesim bunun kullanıcı özgürlüğü açısından önemli olduğunu düşünürken, diğer kesim ise risklerin çok daha büyük olduğuna inanıyordu.

Özellikle yapay zekânın kötüye kullanım ihtimali, deepfake içerik üretimi ve istismar gibi konular ciddi endişe yarattı. Şirket de bu riskleri göz ardı etmeyerek frene basmayı tercih etti.

Aslında “yetişkin modu” tam olarak pornografik içerik olmayacaktı

Burada önemli bir detay var: OpenAI’nin planladığı sistem doğrudan pornografi üretmeyecekti. Daha çok romantik ya da hafif erotik metinlerle sınırlı bir deneyim sunulması hedefleniyordu.

Ancak bu sınırların nasıl korunacağı büyük bir soru işaretiydi. Kullanıcıların sistemi manipüle etme ihtimali, projenin en büyük zayıf noktalarından biri olarak görülüyordu.

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

'Çerezleri Kabul Et' Dediğimizde Tam Olarak Neyi Kabul Etmiş Oluyoruz?

'Çerezleri Kabul Et' Dediğimizde Tam Olarak Neyi Kabul Etmiş Oluyoruz?

iOS 26.4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi "Shadow of The Past" Duyuruldu: İşte Konusu ve İlk Detaylar

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi "Shadow of The Past" Duyuruldu: İşte Konusu ve İlk Detaylar

ChatGPT ve Gemini'a Yeni Rakip: Uni-1 Görsel Üretiminde Devrim Gibi Özelliklere Sahip!

ChatGPT ve Gemini'a Yeni Rakip: Uni-1 Görsel Üretiminde Devrim Gibi Özelliklere Sahip!

BMW Logosunun Gerçek Anlamı: Hayır, Uçak Pervanesi Değil!

BMW Logosunun Gerçek Anlamı: Hayır, Uçak Pervanesi Değil!

Türkiye'de Çok Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37, Tanıtıma Bir Gün Kala Kanlı Canlı Görüntülendi

Türkiye'de Çok Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37, Tanıtıma Bir Gün Kala Kanlı Canlı Görüntülendi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com