Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini Ertelediği İçin iPhone Kullanıcılarına 250 Milyon Dolar Ödeyecek

Apple, iPhone 16 tanıtımında öne çıkardığı Apple Intelligence ve gelişmiş Siri özelliklerini zamanında sunmadığı iddiasıyla açılan toplu davada 250 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. ABD’deki bazı iPhone 15 Pro ve iPhone 16 kullanıcıları ödeme alabilecek.

Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini Ertelediği İçin iPhone Kullanıcılarına 250 Milyon Dolar Ödeyecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın büyük umutlarla duyurduğu Apple Intelligence, şirketin başını ağrıtmaya devam ediyor. Teknoloji devi, gelişmiş Siri özelliklerini zamanında sunmadığı iddiasıyla açılan toplu davada 250 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Yani bazı iPhone kullanıcıları, Apple’dan ödeme alabilecek.

Davanın temelinde, Apple’ın iPhone 16 tanıtımı sırasında bazı yapay zekâ özelliklerini sanki cihazlarla birlikte hazır gelecekmiş gibi göstermesi yer alıyor. Ancak beklenen gelişmiş Siri deneyimi, iPhone 16 kullanıcılarıyla çıkış döneminde buluşmadı. Bu da konuyu mahkemeye taşıdı.

İçerikten Görseller

Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini Ertelediği İçin iPhone Kullanıcılarına 250 Milyon Dolar Ödeyecek
ChatGPT Image 6 May 2026 17_02_56

Apple Intelligence vaatleri mahkemelik oldu

ChatGPT Image 6 May 2026 17_02_56

Apple, 2024’te düzenlediği WWDC etkinliğinde Siri’nin çok daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve uygulamalar arasında işlem yapabilen bir asistana dönüşeceğini duyurmuştu. Kullanıcının ekranındaki bilgileri anlayan, kişisel bağlamı yorumlayan ve daha doğal komutlarla çalışan yeni Siri, iPhone 16’nın en dikkat çekici vaatlerinden biriydi.

Ancak iPhone 16 serisi piyasaya çıktığında bu özelliklerin önemli bir kısmı kullanıma hazır değildi. Davacılar da Apple’ın reklamlarının kullanıcılarda yanlış bir beklenti oluşturduğunu savundu. Hatta bazı kullanıcıların, bu özelliklerin hazır olmadığını bilseler cihazı hiç almayacakları ya da daha düşük fiyat ödeyecekleri iddia edildi.

Hangi iPhone kullanıcıları ödeme alabilecek?

Uzlaşma, ABD’de 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında belirli iPhone modellerini satın alan kullanıcıları kapsıyor. Kapsama giren modeller arasında iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max yer alıyor. Ancak ödemenin yalnızca uygun şartları sağlayan ABD’deki kullanıcılar için geçerli olduğunu belirtelim.

Uygun kullanıcıların cihaz başına en az 25 dolar ödeme alabileceği aktarılıyor. Başvuru sayısına ve diğer kesintilere göre bu tutar cihaz başına 95 dolara kadar çıkabilecek. Yani Apple’ın ödeyeceği 250 milyon dolar, başvuru yapan kullanıcılar arasında belirli şartlara göre dağıtılacak.

Apple herhangi bir hatayı kabul etmiyor

Apple’ın bu uzlaşmayı kabul etmesi, şirketin suçlamaları kabul ettiği anlamına gelmiyor. Şirket, herhangi bir yanlış yönlendirme ya da hata yaptığını reddediyor. Uzlaşma daha çok, davanın uzamasını önlemek ve süreci kapatmak için atılmış bir adım olarak görülüyor.

Apple tarafı ayrıca Apple Intelligence kapsamında birçok özelliğin kullanıma sunulduğunu vurguluyor. Yazma araçları, Genmoji, görsel düzenleme özellikleri ve farklı yapay zekâ destekli yenilikler bunlardan bazıları. Ancak işin en çok merak edilen kısmı olan gelişmiş Siri, hâlâ Apple’ın üzerinde en fazla baskı hissettiği alanlardan biri.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

Yapay Zekâ Ajanı, Bir Yazılım Şirketinin Tüm Veri Tabanını ve Yedeklerini Sildi

Yapay Zekâ Ajanı, Bir Yazılım Şirketinin Tüm Veri Tabanını ve Yedeklerini Sildi

Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

1930’dan Sonrasını Bilmeyen “Cahil” Yapay Zekâ Geliştirildi: İnterneti, iPhone’u, Sosyal Medyayı Bilmiyor

1930’dan Sonrasını Bilmeyen “Cahil” Yapay Zekâ Geliştirildi: İnterneti, iPhone’u, Sosyal Medyayı Bilmiyor

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

1 Trilyon Parametreli Yapay Zeka Modeli DeepSeek V4 Tanıtıldı

1 Trilyon Parametreli Yapay Zeka Modeli DeepSeek V4 Tanıtıldı

ChatGPT, Yeni Kullanıcı Bulamıyor: Büyüme durdu, Gözler Halka Arzda

ChatGPT, Yeni Kullanıcı Bulamıyor: Büyüme durdu, Gözler Halka Arzda

Apple iPhone iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com