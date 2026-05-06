Apple, iPhone 16 tanıtımında öne çıkardığı Apple Intelligence ve gelişmiş Siri özelliklerini zamanında sunmadığı iddiasıyla açılan toplu davada 250 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. ABD’deki bazı iPhone 15 Pro ve iPhone 16 kullanıcıları ödeme alabilecek.

Apple’ın büyük umutlarla duyurduğu Apple Intelligence, şirketin başını ağrıtmaya devam ediyor. Teknoloji devi, gelişmiş Siri özelliklerini zamanında sunmadığı iddiasıyla açılan toplu davada 250 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Yani bazı iPhone kullanıcıları, Apple’dan ödeme alabilecek.

Davanın temelinde, Apple’ın iPhone 16 tanıtımı sırasında bazı yapay zekâ özelliklerini sanki cihazlarla birlikte hazır gelecekmiş gibi göstermesi yer alıyor. Ancak beklenen gelişmiş Siri deneyimi, iPhone 16 kullanıcılarıyla çıkış döneminde buluşmadı. Bu da konuyu mahkemeye taşıdı.

Apple Intelligence vaatleri mahkemelik oldu

Apple, 2024’te düzenlediği WWDC etkinliğinde Siri’nin çok daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve uygulamalar arasında işlem yapabilen bir asistana dönüşeceğini duyurmuştu. Kullanıcının ekranındaki bilgileri anlayan, kişisel bağlamı yorumlayan ve daha doğal komutlarla çalışan yeni Siri, iPhone 16’nın en dikkat çekici vaatlerinden biriydi.

Ancak iPhone 16 serisi piyasaya çıktığında bu özelliklerin önemli bir kısmı kullanıma hazır değildi. Davacılar da Apple’ın reklamlarının kullanıcılarda yanlış bir beklenti oluşturduğunu savundu. Hatta bazı kullanıcıların, bu özelliklerin hazır olmadığını bilseler cihazı hiç almayacakları ya da daha düşük fiyat ödeyecekleri iddia edildi.

Hangi iPhone kullanıcıları ödeme alabilecek?

Uzlaşma, ABD’de 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında belirli iPhone modellerini satın alan kullanıcıları kapsıyor. Kapsama giren modeller arasında iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max yer alıyor. Ancak ödemenin yalnızca uygun şartları sağlayan ABD’deki kullanıcılar için geçerli olduğunu belirtelim.

Uygun kullanıcıların cihaz başına en az 25 dolar ödeme alabileceği aktarılıyor. Başvuru sayısına ve diğer kesintilere göre bu tutar cihaz başına 95 dolara kadar çıkabilecek. Yani Apple’ın ödeyeceği 250 milyon dolar, başvuru yapan kullanıcılar arasında belirli şartlara göre dağıtılacak.

Apple herhangi bir hatayı kabul etmiyor

Apple’ın bu uzlaşmayı kabul etmesi, şirketin suçlamaları kabul ettiği anlamına gelmiyor. Şirket, herhangi bir yanlış yönlendirme ya da hata yaptığını reddediyor. Uzlaşma daha çok, davanın uzamasını önlemek ve süreci kapatmak için atılmış bir adım olarak görülüyor.

Apple tarafı ayrıca Apple Intelligence kapsamında birçok özelliğin kullanıma sunulduğunu vurguluyor. Yazma araçları, Genmoji, görsel düzenleme özellikleri ve farklı yapay zekâ destekli yenilikler bunlardan bazıları. Ancak işin en çok merak edilen kısmı olan gelişmiş Siri, hâlâ Apple’ın üzerinde en fazla baskı hissettiği alanlardan biri.