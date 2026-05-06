Google, Gemini için AI Pro ile AI Ultra arasına konumlanacak yeni bir abonelik planı hazırlıyor. “AI Ultra Lite” olarak ortaya çıkan paket, daha yüksek kullanım limitleri isteyen ancak aylık 9 bin TL seviyesindeki Ultra plana geçmek istemeyen kullanıcılar için ilaç gibi gelebilir.

Google’ın yapay zekâ tarafındaki en pahalı bireysel aboneliği olan olan Google AI Ultra, sunduğu yüksek kullanım limitleriyle dikkat çekiyor ancak fiyatı nedeniyle birçok kullanıcı için erişilebilir değil. Görünüşe göre Google da bunun farkında.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, Gemini için Google AI Pro ile Google AI Ultra arasına yerleşecek yeni bir abonelik planı üzerinde çalışıyor. Şimdilik “Google AI Ultra Lite” adıyla görülen bu paket, Ultra’nın daha uygun fiyatlı bir versiyonu olabilir.

Yine "Ultra" imkanları sunacak ama "limitleri" olacak

9to5Google’ın Gemini’nin macOS uygulamasında yaptığı incelemeye göre yeni planın kod adı “Neon”. Uygulama içinde “Google AI Ultra Lite” ve “Ultra Lite” ifadelerinin yer alması, Google’ın henüz duyurmadığı yeni bir abonelik katmanı üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bu ismin nihai ad olup olmayacağı şimdilik belli değil. Ancak mantık oldukça açık: Google’ın mevcut yapısında kullanıcılar, Pro planın limitleri yetmediğinde doğrudan oldukça pahalı Ultra plana geçmek zorunda kalıyor. Yeni paket, bu iki plan arasındaki büyük fiyat ve özellik boşluğunu doldurabilir.

Gemini’de kullanım limitlerini gösteren yeni sayfa da yolda

Sadece yeni abonelik planı değil, Gemini için kullanım limitlerini gösteren özel bir sayfa da hazırlanıyor. Kodlarda “gemini.google.com/usage” adresine işaret eden ifadeler bulundu.

Bu sayfa sayesinde kullanıcılar, kalan kullanım haklarını ve token bütçelerini daha net görebilecek. Yani Gemini’yi yoğun kullanan biriyseniz, yeni bir uzun sohbet, dosya analizi ya da kodlama oturumuna başlamadan önce ne kadar hakkınız kaldığını kontrol edebileceksiniz.

Bu özellik, yapay zekâyı yoğun kullananlar için servet değerinde olabilir

Yapay zekâ araçlarında artık mesele sadece “hangi model daha iyi?” sorusundan ibaret değil. Kullanım limitleri, token bütçesi ve yoğun görevlerde ne kadar süre çalışılabildiği de en az model kalitesi kadar önemli hâle geldi.

Özellikle yazılım geliştirme, kod düzenleme, uzun doküman analizi ve ajan tabanlı görevler, normal sohbetlere kıyasla çok daha fazla kaynak tüketiyor. Google’ın Gemini CLI, Code Assist ve Antigravity gibi geliştirici odaklı araçlara ağırlık vermesi de bu yeni paketi daha anlamlı hâle getiriyor.

AI Ultra Lite’ın fiyatı henüz belli değil

Google AI Ultra Lite’ın fiyatı, çıkış tarihi ve hangi ülkelerde kullanıma sunulacağı henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak paketin Pro ile Ultra arasına yerleşmesi beklendiği için fiyatının da bu iki planın arasında olması muhtemel.

Mevcut tabloda Google AI Pro çok daha uygun fiyatlı bir seçenekken, AI Ultra aylık 250 dolar seviyesinde konumlanıyor. Türkiye’de ise bu paketin fiyatı 9 bin TL seviyesinde. Dolayısıyla daha yüksek limit isteyen ama Ultra’ya bu kadar para ödemek istemeyen kullanıcılar için “Lite” plan oldukça mantıklı bir ara seçenek olabilir.