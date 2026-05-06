ChatGPT, Resmen Excel ve Google E-Tablolar'a Geldi: Ne İşe Yarayacak?

OpenAI, Excel ve Google E-Tablolar'da işinizi çok kolaylaştıracak ChatGPT özelliğini resmen kullanıma sundu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI, geçtiğimiz mart ayında ChatGPT’ye Excel özelliği geleceğini açıklamıştı. Nisanda ise benzer bir özelliğin Google E-Tablolar’a da entegre edileceği duyurulmuştu. Ancak bu özellik birkaç aydır beta testlerine tabi tutuluyordu ve geniş çapta çıkmamıştı.

Bugün beklenen açıklama resmen geldi. OpenAI tarafından yapılan duyuruya göre Excel ve Google E-Tablolar için ChatGPT resmen betadan çıktı ve dünya çapındaki kullanıcılar için resmen kullanıma sunuldu.

ChatGPT, Resmen Excel ve Google E-Tablolar'a Geldi: Ne İşe Yarayacak?
Ne işe yarayacak?

Yeni özellik, işinde veya başka konularda Excel gibi hizmetleri kullananlarını işini kolaylaştırmak için tasarlandı. En büyük avantajın, yardım almak için elektronik tablonuzdan ayrılmanıza gerek kalmaması olduğunu söyleyebiliriz. Basit bir metin komutu kullanarak sıfırdan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz. Bütçe takipçisine, KPI panosuna veya lansman tahminine mi ihtiyacınız var? Sadece ne istediğinizi açıklamanız yeterli olacak ve ChatGPT gerisini hâlledecek.

Eğer halihazırda mevcut bir elektronik tablo üzerinde çalışıyorsanız yapay zekâdan karmaşık verileri temizlemesini, formülleri güncellemesini, yeni senaryolar eklemesini ve çıktılarınızı yeniden biçimlendirmesini, üstelik bunların hepsini anlaşılır bir dilde yapmasını isteyebileceksiniz. Bunun yanı sıra kendi elektronik tablonuzla ilgili sorular sorabilmek de mümkün. Anlamını çözemediğiniz bir formülle karşı karşıyaysanız veya verilerin neden doğru toplanmadığını anlamaya çalışıyorsanız, sorunuzu yazıp net bir cevap alabilirsiniz.

Bu özellikler dünya çapında ChatGPT Pro, Plus, Enterprise, Business, Edu gibi ücretli abonelikler için çıkış yaptı.

