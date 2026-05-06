Yapay Zekâ Sektörüne Yatırımlar Sürüyor: İletişim Başkanlığı Artık Hugging Face'te!

İletişim Başkanlığı, dünyanın en büyük yapay zekâ topluluklarından Hugging Face'te resmî profilini açtı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ülkemizden yapay zekâ ve veri dünyasında dikkat çeken bir adım geldi.

İletişim Başkanlığı, dünyanın en büyük yapay zekâ topluluklarından biri olan Hugging Face üzerinde resmî profilini açtığını duyurdu.

İlk paylaşım: Dezenformasyon veri seti

Yeni profilin ilk içeriği ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan kapsamlı bir veri seti oldu.

Yaklaşık 2.810 doğrulanmış iddiadan oluşan bu veri seti, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgileri ve bunlara karşı yapılan resmî açıklamaları içeriyor. Depremden seçime, göçten ekonomiye kadar geniş bir konu yelpazesi ele alınmış.

Herkese açık ve iki dilde

Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan veri seti, CC-BY-4.0 lisansı ile herkesin kullanımına açık. Bu da şu anlama geliyor:

  • Araştırmacılar analiz yapabilecek
  • Gazeteciler içeriklerini doğrulayabilecek
  • Yapay zekâ geliştiricileri daha akıllı sistemler kurabilecek

Özellikle Türkçe içeriklerde dezenformasyon tespiti yapan yapay zekâ modelleri için bu veri seti önemli bir kaynak.

Ek olarak İletişim Başkanlığı’nın bu hamlesi, onu Hugging Face üzerinde aktif paylaşım yapan ilk kamu kurumu hâline getirmiş durumda. Bu da gelecekte diğer kamu kurumlarının da benzer şekilde açık veri ve yapay zekâ projelerine yönelmesinin önünü açabilir.

İletişim Başkanlığı'nın resmî Hugging Face profiline buradan ulaşabilirsiniz.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 650 Bin TL'ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

