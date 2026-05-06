Tesla Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Hala 2,5 Milyon TL'den Ucuz

Tesla’nın Mayıs 2026 fiyat listesinde Model Y için vergiler hariç ve vergiler dahil fiyatlar birlikte görüldü. Gönderilen tabloya göre Model Y’nin vergiler hariç başlangıç fiyatı 1.608.790 TL, vergiler dahil tahmini başlangıç fiyatı ise 2.474.985 TL seviyesinde yer alıyor.

Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla, Mayıs 2026 döneminde Türkiye’de Model Y fiyatlarını güncelledi. Listede Arkadan Çekiş, Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker versiyonları yer alıyor.

Bu içerikte Tesla Model Y’nin Mayıs 2026 fiyatlarını, vergiler hariç ve vergiler dahil tahmini bedelleriyle birlikte inceliyoruz. Ayrıca Otopilot paketleri için paylaşılan güncel fiyatlar da ayrı tabloda yer alıyor. İlk olarak Model Y’nin başlangıç fiyatına bakalım.

Tesla Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Hala 2,5 Milyon TL'den Ucuz
Model Y fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Vergiler Hariç Fiyat Vergiler Dahil Tahmini Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli Arkadan Çekiş 1.608.790 TL 2.474.985 TL -
Elektrikli Premium Long Range Arkadan Çekiş 1.895.000 TL 3.534.000 TL -
Elektrikli Premium Long Range Dört Çeker 1.995.000 TL 4.200.000 TL -
Elektrikli Performance Dört Çeker 2.160.000 TL 4.546.500 TL -

Model Y, Mayıs 2026 listesinde farklı menzil, çekiş ve performans seçenekleriyle sunuluyor. Arkadan Çekiş versiyon giriş seviyesini oluştururken, Premium Long Range seçenekleri daha uzun menzil odaklı konumlanıyor. Performance Dört Çeker ise ürün gamının en yüksek fiyatlı versiyonu olarak listede yer alıyor.

Model Y opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Vergiler Hariç Fiyat Vergiler Dahil Fiyat Paket
Full Self-Driving Kabiliyeti 228.480 TL - -
Geliştirilmiş Otopilot 115.260 TL - -
Standart Otopilot Dahil - -

Otopilot paketleri için gönderilen tabloda fiyatların tahmini olduğu ve ÖTV ile KDV hariç gösterildiği belirtiliyor.

