Tesla, Mayıs 2026 döneminde Türkiye’de Model Y fiyatlarını güncelledi. Listede Arkadan Çekiş, Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker versiyonları yer alıyor.
Bu içerikte Tesla Model Y’nin Mayıs 2026 fiyatlarını, vergiler hariç ve vergiler dahil tahmini bedelleriyle birlikte inceliyoruz. Ayrıca Otopilot paketleri için paylaşılan güncel fiyatlar da ayrı tabloda yer alıyor. İlk olarak Model Y’nin başlangıç fiyatına bakalım.
Model Y fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Vergiler Hariç Fiyat
|Vergiler Dahil Tahmini Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Arkadan Çekiş
|1.608.790 TL
|2.474.985 TL
|-
|Elektrikli
|Premium Long Range Arkadan Çekiş
|1.895.000 TL
|3.534.000 TL
|-
|Elektrikli
|Premium Long Range Dört Çeker
|1.995.000 TL
|4.200.000 TL
|-
|Elektrikli
|Performance Dört Çeker
|2.160.000 TL
|4.546.500 TL
|-
Model Y, Mayıs 2026 listesinde farklı menzil, çekiş ve performans seçenekleriyle sunuluyor. Arkadan Çekiş versiyon giriş seviyesini oluştururken, Premium Long Range seçenekleri daha uzun menzil odaklı konumlanıyor. Performance Dört Çeker ise ürün gamının en yüksek fiyatlı versiyonu olarak listede yer alıyor.
Model Y opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Vergiler Hariç Fiyat
|Vergiler Dahil Fiyat
|Paket
|Full Self-Driving Kabiliyeti
|228.480 TL
|-
|-
|Geliştirilmiş Otopilot
|115.260 TL
|-
|-
|Standart Otopilot
|Dahil
|-
|-
Otopilot paketleri için gönderilen tabloda fiyatların tahmini olduğu ve ÖTV ile KDV hariç gösterildiği belirtiliyor.