Chevrolet, 113.000 Araç İçin Geri Çağırma Kararı Aldı

ABD merkezli otomobil üreticisi Chevrolet, sevilen SUV modeli Trax için geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlatıyor. 113.000 aracı geri çağıran şirket, süspansiyon sisteminde tespit edilen ve kaza yapma riskini arttıran bir hatayı ortadan kaldıracak.

Otomobil üretiminde en az tasarım ve performans kadar önemli olan güvenlik, sektörde en dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Tasarım aşamasında yapılan bir hata, sürüş güvenliğini riske atabileceği gerekçesiyle birçok üreticinin başını yakabiliyor. Geçmişte de örneklerine rastladığımız bu hatalardan biri, geçtiğimiz günlerde Chevrolet'nin Trax isimli SUV araçlarında ortaya çıktı.

1 Temmuz 2017 ile 4 Nisan 2019 tarihleri arasında üretilen Trax'lerin süspansiyon sistemlerinde keşfedilen sorun, Chevrolet'nin geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlatmasına sebep oldu. Araçların süspansiyon sistemlerindeki ön alt kontrol kollarının bazılarının yanlış şekilde kaynaklanmış olabileceğini açıklayan dev üretici, kaynaklanmış bölgenin zamanla zayıflayabileceğini ve bunun sonucunda kazalar yaşanabileceğini belirtti.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA), bir General Motors bayisinin Trax için hatalı kaynak sorununu rapor etmesi sonrası soruşturma başlatmasıyla gündeme gelen hata, şu ana kadar bir kazaya yol açmasa da raporlara göre önemli derecede risk arz ediyor. Chevrolet'nin ABD'de 113.000 araç için başlattığı geri çağırma sürecinin diğer ülkeleri etkileyip etkilemeyeceği ise henüz bilinmiyor.