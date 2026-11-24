Ofis işleri için büyük ekranlı ve son nesil işlemcili bir laptop arayanlar için öne çıkan HP OmniBook 3'ü detaylıca inceliyoruz.

Intel'in son nesil Core 5 315 (Wildcat Lake) işlemcisinden güç alan OmniBook 3, 16 GB LPDDR5x RAM ve 512 GB PCIe Gen4 SSD depolama ile ofis işleri için yeterli bir donanım taşıyor. Ayrıca, 16 inç 16:10 çerçeveli ekranı ile geniş bir çalışma alanı sunuyor.

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Henüz piyasada çok yeni olan Intel Core 5 315 işlemcinin performansını sentetik testlerle ve pil testleriyle derledik ve HP OmniBook 3'ü bir iş bilgisayarı olarak değerlendirmeye aldık. Detaylar videoda, iyi seyirler!

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