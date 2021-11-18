Google Chrome, Windows 7’de Desteği Keseceği Tarihi Açıkladı

Windows 10’dan Windows 11’e geçiş devam ederken Windows 7 kullanıcıları için önemli bir gelişme oldu. Google, Chrome desteğini ne zaman keseceğini açıkladı.

Geçtiğimiz ay Windows 11’in kullanıcılara sunulmasından beri haber manşetlerinde yer alan başlıklar Windows 10 ile 11 arasındaki farklar ve kullanıcıların hangisini tercih edeceğiyle ilgiliydi. Yaklaşık iki hafta önce iki işletim sistemi arasında yapılan kıyaslama da oldukça şaşırtıcı sonuçlar vermişti. Fakat bu arada hâlâ Windows 7 yüklü milyonlarca bilgisayar olduğu akıllardan çıkmış gibiydi.

Aslında kullanıcıların Windows 7 ile devam etmelerinin belli başlı sebepleri var. Özelikle Windows 7 yüklü bilgisayarların kullanıldığı şirketlerde son çıkan işletim sistemlerine geçiş yapmak bilgisayarların donanımında da değişiklikler gerektirebileceği gibi genel maliyeti oldukça fazla olabilir. Ancak bu durum, Windows 7 işletim sistemine gelen desteklerin kesilmeye devam etmesine engel olamıyor.

Google Chrome, 1 yıl daha Windows 7’de kullanılabilecek:

İşletim sistemine gelen destekler kesilmeye devam etse de bu süreç kimi uygulamalar için uzatılabiliyor. Google, Windows 7 için Google Chrome desteğini 2022 yılının Ocak ayında keseceğini duyurmuştu. Ancak yapılan en son açıklamayla birlikte bu tarih 15 Ocak 2023 yılına kadar uzatıldı. Bu da demek oluyor ki Windows 7 kullanıcıları en az bir yıl daha Google Chrome’a erişim sağlayabilecek.

Google Chrome, şu anda dünyada en çok tercih edilen arama motorları arasında ilk sırada yer alıyor. Şirketlerin ve kuruluşların yeni Windows işletim sistemlerine geçiş yapmaları için zaman kazandırmak istediklerini ve bu nedenle Windows 7 destek süresini uzatmaya karar verdiklerini açıklayan Google, iş trafiğinde en az işletim sistemi kadar arama motorlarının da önemli olduğunu belirtiyor.