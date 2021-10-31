Windows 10 ve 11’in Şaşırtan Performans Testi Sonuçları

Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 11, bu ay resmen kullanıcıya sunulmuştu. Çoğu bilgisayarda Windows 10 kullanılmaya devam ederken iki işletim sistemi arasında yapılan performans testleri Windows 11’e geçiş hızını etkileyebilir.

Windows’un yeni işletim sistemi Windows 11, teknoloji meraklılarının aklında bir süredir soru işaretleri yaratıyor. Windows 11, kullanıcılara 5 Ekim tarihinde resmen sunulmuştu. Peki, yeni işletim sisteminin Windows 10’dan ne gibi farkları bulunuyor? Gelin, bu performans farklarına yakından bakalım.

Sanallaştırma Tabanlı Güvenlik (VBS)

Oyun performansını %25 oranında düşürebilen VBS özelliğinin birçok Windows 11 masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda aktifleştirilmiş olarak geldiği tespit edildi. Windows 10’da da yer alan bu özellik sonradan aktifleştirilebilse de indirildiği haliyle aktif olan bir versiyona şu ana kadar rastlanmamıştı. Özellikle oyuncuların kullanmaya pek yanaşmayacağı bu özelliğin aktif olup olmadığını Windows’un ‘sistem bilgileri’ sekmesine girerek öğrenebilirsiniz. İşletim sistemlerinin oyun ve uygulama performanslarındaki farkları gözlemlemek için Asus ROG Strix Z590-E Gaming WiFi ana-kartına BIOS versiyonu 1007 kullanarak Core i9-11900K ve Core i3-10105F yüklendi. Grafikler için MSI RTX 3090 Gaming X Trio kullanılırken hafıza testi için de Crucial Ballistix DDR4-3200 kullanıldı.

Oyun ve uygulamalara geçmeden önce ‘DRAM gecikme sürelerine’ bir göz atalım.

DRAM bellek gecikmelerindeki farklar:

Core i3-10105F kullanılırken direkt indirilen Windows 10 ve 11 arasında pek bir fark gözlemlenmezken Core i9-11900K kullanıldığında Windows 10 işletim sisteminin daha üstün performans sağladığı görüldü. Direkt indirildiğinde %3 daha fazla gecikme süresine sahip Windows 11’e yapılan yeni güncellemeyle birlikte bu sürede %5 oranında bir artış gözlemlendi.

Uygulamalarda gözlemlenen farklar:

Adobe Photoshop 2021

Windows 10 ve 11 işletim sistemleri, direkt olarak indirilip kullanıldığında Photoshop 2021 performanslarının hemen hemen aynı olduğu gözlemlendi. VBS aktifleştirildiğindeyse Core i9-11900K’de %7 oranında, Core i3-10105F’de ise %3 oranında bir düşüş görüldü.

Adobe After Effects 2021

Her iki işletim sisteminde de Core i9-11900K ve Core i3-10105F kullanıldığında aynı performans gözlemlendi. VBS aktifleştirildiğindeyse performanslarda %10 oranında bir düşüş meydana geldi.

Adobe Premier Pro 2021

Diğer iki Adobe uygulamalarında olduğu gibi Premier Pro 2021’de de her iki işletim sistemi çok büyük oranda aynı performansı sergiliyor. Benzer şekilde gözlemlenen tek fark, VBS aktifleştirildiğinde performansta gözlemlenen %12-13’lük düşüş oldu.

7-Zip File Manager

İşletim sistemlerinin 7-Zip üzerinde yarattığı farklar gözlemlendiğinde ise Core i3-10105F kullanılırken Windows 10 ve 11 büyük ölçüde aynı performansı sergilerken Core i9-11900K kullanıldığında Windows 10’un %3 oranında daha üstün performans sergilediği gözlemlendi.

Oyun performansındaki farklar:

Cyberpunk 2077

Windows 10 ve 11 işletim sistemlerinin oyun performansı üzerindeki etkisini ölçmek içinse Cyberpunk 2077 kullanıldı. VBS aktifleştirildiğinde performansta %8 oranında bir düşüş gözlemlenirken Windows 10 ve 11 arasında kayda değer hiçbir fark gözlemlenmedi. Oyunun içindeki farklı seviyelerin yüklenme süresine bakıldığındaysa Windows 11’in yalnızca bir saniye daha hızlı oduğu tespit edildi.

Windows 10 ve Windows 11 yükleme süresi farkı:

Windows 11’i yükleme süresi Core i9-11900K kullanıldığında Windows 10 ile hemen hemen aynı olurken Core i3-10105F kullanıldığında bu farkın %40 oranında arttığı gözlemlendi. Bu oran her ne kadar üç saniyelik bir süreye denk gelse de Windows 11’in yüklenme süresinin daha uzun olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar Windows 11’den maksimum performansı almak için direkt olarak indirmeyi önerirken genel olarak baktığımızda Windows 10 ve 11 arasındaki performans farkının yok denecek kadar az olduğu görülüyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Windows 11’e geçmeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.