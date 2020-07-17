Chucky TV Dizisinden İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı

İnsanları korkutmak ya da germek için peluş bir oyuncağın da yeterli olabileceğini gösteren Chucky'nin TV dizisinden ilk tanıtım videosu geldi. Gelecek yıl yayına başlayacak dizi, orijinal serinin hikayesini sürdürecek.

Sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Chucky, ilk kez beyaz perdeyle buluştuğu 1988’den günümüze kadar özellikle korku filmi sevenlerin unutulmazları arasında yer almayı başardı. Üstelik Chucky, 2021 yılında bir TV dizisi olarak seyircilerle daha uzun bir hikayede buluşmaya hazırlanıyor.

NBC’nin USA Network ve SYFY kanallarında yayınlanacak olan Chucky dizisi, orijinal serinin yazarı ve yönetmeni olan Don Mancini tarafından hayata geçirilecek. Ayrıca serinin ortak yapımcılarından David Kirschner ve Chucky’nin orijinal sesinin sahibi olan Brad Dourif de projede yer alan isimler arasında.

Chucky, 2021'de ilk kez bir TV dizisi olarak karşımıza çıkacak

TV dizisinin orijinal film serisinin dokusunu koruyacağını belirten Don Mancini, dizinin 30 yıllık hikayeden bağımsız bir yapım olmayacağını dile getirdi. Dizide hayranların görmekten memnun olacağı yeni karakterler inşa ettiklerini belirten Mancini, bununla birlikte yeni hikayenin Chucky ile ilgili bazı sorulara yanıt vereceğini ve 30 yıllık hikayedeki bazı boşlukları dolduracağını söyledi.

Gelecek yıl karşımıza çıkacak Chucky dizisi, 7 filmlik orijinal serinin devamı olacak ve hikayeyi daha da genişletecek. Bu nedenle dizinin ardından çekilecek olası bir Chucky filminin daha sağlam bir altyapıya sahip olacağını söyleyebiliriz. Chucky dizisinden ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Chucky tanıtım videosu