Çift Maske Kullanımı Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında uzun süredir pek çok ülkede maske zorunluluğu var. Kimileri maske kullanmayı reddederken kimileri de ekstra koruma sağladığına inanarak çift maske takıyor. Peki çift maske gerçekten ekstra koruma sağlıyor mu? ABD'de yapılan yeni bir araştırma bu soruya cevap arıyor.

Koronavirüs salgını başladığından beri maskeler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Zaman zaman tartışmalara konu olsa ve kimi kitleler maske kullanmak istemese de salgının önlenmesi yolunda en önemli adımlardan birinin maske kullanmak olduğunu biliyoruz.

Maske kullanmayı reddedenlerin yanından bir de çift maske kullanarak sağlığını garanti altına almak isteyenler var ancak bu konu da ayrıca tartışmalıydı. Çünkü çift maskenin gerçekten koruma sağlayıp sağlamadığına dair kesin bir bilgi yoktu. ABD'de yürütülen yeni bir araştırma ise bu soruyu cevapladı.

Çift maske kullanımında partiküllerin geçişi iki kata kadar azaldı:

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırmada, iki model üzerinde test gerçekleştirildi. Bu kapsamda modellerden birinde tek maske, diğerinde çift maske kullanıldı ve eşit mesafeden modeller üzerine COVID-19 partikülleri püskürtüldü. Sonuçlar ise çift maske kullanımının gerçekten de daha etkili bir koruma sağladığı yönünde. Buna göre tek maske partiküllerin yüzde 40'ını engellerken, çift maske takıldığında bu oran yüzde 80'e kadar yükseldi.

Araştırma yalnızca cerrahi bir maske ve üzerinde kullanılan ekstra bez maske üzerinde test edildi. Bu sebeple de diğer maske türlerinde durumun nasıl bir sonuç vereceğine dair bir bilgi paylaşımı yer almıyor.

Araştırmayı yürüten CDC Direktörü Rochelle Walensky, 'Çalışmada, maske takılmasının hiç takmamaktan önemli ölçüde daha iyi olduğunu gördük. Ve tam oturan maskeler, aerosollerin engellenmesinde en iyi sonucu verdi. Maskelerin iki veya daha fazla katmana sahip olmasını, burnu ve ağzı tamamen kapatmasını ve burun ile yüzün yanlarına sıkıca oturmasını önermeye devam ediyoruz.' şeklinde konuştu.

Maskelere düğüm atmak ne kadar etkili?

Araştırma aynı zamanda lastiklerine düğüm atılarak kullanılan maskelerde durumun ne olduğu konusunun da üzerinde durdu. Yapılan çalışmalar sonucunda düğüm atılarak kullanılarak kenarlarda oluşabilecek açıklıkların giderilmesi de maskelerin genel performansının iyileşmesine yardımcı oluyor.

Türkiye'de de uzmanlar çift maske kullanımını öneriyor:

Son dönemde özellikle yeni mutasyonlu koronavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'de de çift maske kullanımı giderek yaygınlaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 'Önceden mesafemiz 1 metre ise şimdi bunu en az 1,5 metre, önceden karşılıklı durma süremiz diyelim ki 10 dakika ise şimdi bunu mutlaka 2-3 dakikalara indirmemiz lazım. Ama özellikle kapalı bir ortamdayız, havalandırması az olan bir ortamdayız ve süre de biraz uzayacaksa o zaman maske sayısını iki maske yapabiliriz ya da Almanya'nın önerdiği filtre özelliği daha sıkı olan havadaki partikülleri bile tutabilen maskeyi tercih etmek öyle bir ortamda gerekebilir.' ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü ise 'Çift maske kullanımı gündemde ama maskenizi eğer usulüne uygun kullanıyorsanız ve etrafınızdaki herkes de maskeli ise tek maske sizi büyük oranda korur. Diğer insanlar maske takmıyorsa ve mesafeyi korumakta zorlanıyorsanız ikinci maskeyi takmak daha doğru olacaktır.' şeklinde konuştu.