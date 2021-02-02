TÜSAD: Kapalı Alanlarda Asla Çıkarmamak Gerekiyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Can Öztürk, Türkiye 21 ilde görülen ve eski varyanta göre daha hızlı yayılım gösteren yeni tip COVID-19 varyantına dair yeni bir açıklama yaptı. Öztürk, normal maskelerin virüse karşı etkili olmayacağını bu yüzden de iki maske takılması ve maskelerin kapalı alanlarda asla çıkarılmaması gerektiğini belirtti.

Avrupa’dan sonra Türkiye’de de görülmeye başlanan ve küresel anlamda endişeler yaratmaya devam eden yeni tip COVID-19 varyantına karşı bilim insanları çeşitli uyarılar yapmaya devam ediyor.

İlk önce ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, sonra Almanya ve ardından da Türk bilim insanları virüse karşı tek maskenin yetersiz kalacağını, bu yüzden de dışarıya mutlaka çift maske ile çıkılması gerektiğini vurgulamıştı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Can Öztürk, resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla birlikte çift maske uyarısını pekiştirerek, kapalı alanlarda maskenin asla çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

"Bir şeyler yiyip içilen ortamlar en riskli alanlar haline geldi"

Yeni tip varyantın Türkiye’de 23 şehirde görülmesiyle birlikte insanların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Öztürk, normal cerrahi maskelerin virüse karşı etkili olmayacağını ve bu yüzden de iki tane ya da FFP2 gibi daha kapsamlı maske kullanımının daha güvenli olacağını dile getirdi.

Öztürk, TÜSAD üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi; “Maalesef mutant virüs Avrupa ülkelerinden sonra ülkemizde de hızla yayılıyor. Sağlık Bakanı dün 17 ilde , bugün 23 ilde bu yeni virüsün görüldüğünü açıkladı. Avrupa'da birçok ülke yarından itibaren sınırlarını kapatıyor ve ülkeye gelen uçuşları engelliyor.

Bu yeni mutant virüsün bulaştırıcılığı çok daha yüksek ve özellikle kapalı alanlarda "airborne" olarak ortam havasından bulaşabiliyor. Burada etkili olan bulaş yolu, temasla geçen "damlacık" dışında "aerosol partikülleri şeklinde havada asılı kalan virüsler....Sizden önce o kapalı ortamda maskesiz bulunmuş bir kişinin ortama yaydığı partiküller 3 saate kadar sizi de etkilemiş oluyor.

Normal maskeler bu küçük aerosol partiküllere karşı yeterli olamayacağı için, ABD' de CDC Başkanı Dr. Faucci, kapalı yerlerde en az üst üste takılmış 2 maske öneriyor. Almanya bu hafta, kapalı ortamlarda çalışan kişilere FFP2 maskeleri önermeye başladı. AVM ve mağazalara UV lambaları takılıyor. Bu haliyle, maskenin çıkarıldığı, bir şeyler yiyip içilen ortamlar en riskli alanlar haline geldi. Keza, asansörler, toplu taşım araçları, uçaklar, otobüsler konusunda daha da çekinceli olmak gerekiyor...İşin en üzücü tarafı bu yeni mutant virüsün şu anki aşılardan beklenen iyiliği olumsuz yönde etkileyecek olması.

KAPALI ORTAMLARDA MASKEYİ HİÇBİR GEREKÇEYLE ÇIKARMAMAK GEREKİYOR.”