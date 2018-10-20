Elon Musk, dünyanın en bilinen isimlerinden birisi. 47 yaşındaki Güney Afrikalı girişimci, oldukça zorlu ve ilham verici bir hayat hikayesine sahip. Onun hakkındaki bazı gerçekler ise ilk kez öğrenenleri şaşırtacak cinsten.

Kimilerine göre Iron Man, kimilerine göre Lex Luthor olan Elon Musk hakkında kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey muhteşem bir vizyona sahip bir füturist olduğu. Bir de hayat hikayesinin oldukça ilginç ve ilham verici olması.

1- Kitaplarla Büyüyen Çocuk

Elon Musk, Kanadalı model bir anne ile Güney Afrikalı mühendis bir babanın üç çocuğundan biri. Örnek bir aile tablosu gibi durmasına rağmen gerçekler hiç öyle değil. Anne baba yerine bakıcı tarafından yetiştirilen Elon, çocukluğundan bu yana devasa kitap yığınlarının içinde huzur bulmuş. Annesi ile babası boşandığında kardeşleri gibi annesinde kalmayı değil babasında kalmayı seçen Elon Musk, babasının pek de sevilecek bir insan olmadığını ise sonradan fark etti. Okulda sık sık şiddete maruz kalan Musk'ın tek derdi bu değildi. Üç kişiyi nefsi müdafa olarak öldürüp yargılanan ve kendi üvey kızından çocuğu olan babasını geride bırakıp Kanada'ya üniversiteye gidene kadar pek de rahat edemedi.

2- Okulu Bırakıp Milyoner Olmak

Elon Musk okulu bırakıp milyoner olan girişimcilerden. Ekonomi ve fizik diplomalarını alan Musk, yüksek lisansın ikinci gününde bütün derslerini bırakıp girişimci olmaya karar vermiş. Üniversite yıllarında kiraladığı evi hafta sonları diskoya çevirerek para kazanan Musk, girişimciliğinin ilk yıllarında kardeşiyle beraber ofiste yaşamış. Kurdukları Global Link Information Network adlı yapıyla çeşitli gazetelere online rehberler sunarak para kazanan ikili, daha sonra şirketin adını Zip2 olarak değiştirdiler. Çok başarılı olan Zip2'yi 300 milyon dolara sattılar. Elon'un payı olan 20 milyon dolar daha büyük hayallerinin peşinden gitmesini sağladı.

3- Mafyanın Başında

Zip2'den gelen 20 milyon dolarla X.Com'u kuran ve alternatif finansal sistemler geliştirmeye başlayan Musk, daha sonra rakip firma olan Confinity ile birleşme gerçekleştirdi. Bu esnada da yetişkin içerik sitesi ismine benzediğini düşündüğü X.com ismini değiştirip PayPal ismini koydu. Paypal oldukça büyüdü, daha sonra da Musk karşı çıkmasına rağmen 1.5 milyar dolara Ebay'e satıldı. Musk'ın payına 160 milyon dolar düştü. O dönem Musk ile çalışan ekip üyeleri daha sonra YouTube, Yelp, LinkedIn gibi şirketleri kurdular ve "PayPal Mafyası" adıyla anıldılar.

4- Otomotiv Sektörünü Değiştirdi

Elon Musk, insanların fosil yakıtlara olan bağımlılığını bitirmesi gerektiğine inanan bir insan olarak ilk taşı kendisi attı ve elektrikli araç üretti. Tesla'nın ilk modelleri büyük sansasyon yarattı, ancak daha önemlisi karbon emisyonu olmayan otomobil üretmenin mümkün olduğunu gösterdi. Bütün büyük otomobil üreticileri de kendi elektrikli araç projelerini geliştirmenin peşine düştüler. Son dönemde üretilen pek çok araç da hibrit veya tamamen elektrikli motora sahip. Her ne kadar son dönemde Tesla'nın üzerinde kara bulutlar dolansa da aracın öncü olduğu bir gerçek.

5- Aynı Kadınla İki Kere Evlendi

Toplamda üç evlilik yapan Musk'ın evliliklerinin ikisi aynı kadınla. Justine ve Elon Musk çiftinin ilk evllilikleri iyi başlasa da, on haftalık bebeklerinin ani ölümü ve Musk'ın işine olan takıntısı yüzünden epey sarsılmıştı. Daha sonra çiftin önce ikizleri, sonra da üçüzleri oldu. Beş oğlu olan Musk 2008 yılında kavga dövüş şekilde boşandı. Daha sonra aktris Talulah Riley ile iki yıl evli kalıp boşanan Musk, en eski karısına geri döndü ve tekrar evlendiler. Ardından, kimsenin şaşırmadığı bir boşanma gerçekleştirdiler. Elon Musk yalnız kalmak istemediğini açıkça ifade etmekten çekinmiyor.

6- Dört Defa Milyon Dolarlık Fikir Buldu

Belli bir sürede bir milyar dolara ulaşan girişimlere Unicorn denir, çok nadir görülürler. Bunun sebebi Elon'un çiftliğinde olmaları olabilir, zira iş konusunda gerçek bir deha olan Musk'ın kurucularından ya da yatırımcılarından olduğu dört ayrı iş fikri bir milyar doları geçmeyi başardı. Bu şirketler ise PayPal, Tesla, SpaceX ve SolarCity.