SpaceX CEO'su Elon Musk ve ünlü aktör Tom Cruise, uzayda çekilecek ilk film için hazırlıklara başladı. NASA'nın da dahil olduğu proje eğer gerçekleşirse dünyada bir ilk olacak. Aynı zamanda uzayda da...

Tom Cruise, yerçekimine meydan okumaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu uzayda çekilecek bir film için dünyayı tam anlamıyla terk etmeye hazırlanıyor ve bunu gerçekleştirmek için Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ile birlikte çalışıyor.

Tom Cruise'un uzay filminin yeni bir Görevimiz Tehlike projesi olmadığı, henüz hiçbir film stüdyosunun projede yer almadığı ve projenin henüz geliştirme aşamasında olduğu bildiriliyor. Ancak Cruise ve SpaceX, NASA ile birlikte bir aksiyon/macera filmi üzerinde çalışıyor ve eğer gerçekleşirse, uzayda çekilen ilk film olacak.

Tom Cruise, SpaceX ile birlikte şimdiye kadarki en tehlikeli göreve hazırlanıyor

Yeni proje, Cruise'un uzayda çekilmesi planlanan ilk filmi değil. Yirmi yıl önce Görevimiz Tehlike 2 filminin vizyona girdiği yıl James Cameron, Cruise'a birlikte bir film yapmak için uzaya gitmek isteyip istemediğini sordu. Ünlü yönetmenin 2000 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir belgesel çekimi yapmak için Ruslarla bir sözleşmesi vardı. Cruise her ne kadar bu fikre sıcak baksa da proje gerçekleşmedi.

Tom Cruise'un SpaceX ile birlikte çalıştığı uzay projesi henüz gelişiminin erken aşamalarında olduğu için filmin nasıl çekileceği veya nasıl bir konunun işleneceği henüz bilinmiyor. Aynı şekilde film için herhangi bir yönetmen veya senarist ismi de geçmedi. Yine de aksiyon filmlerinin başarılı yıldızı Tom Cruise, bugüne kadarki en çılgın ve en tehlikeli film projesine hazırlanıyor denebilir.

Tom Cruise, tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınıyor ve bu konuda eline su dökebilecek çok az kişi var. Eğer ünlü aktör, Elon Musk'ın uzay gemisinde bir film çekmeyi başarırsa bu, Hollywood rekorları arasında yerini alacaktır.