Musk: Tesla Paylaşımını Yaparken Uyuşturucu Kullanmamıştım

Son aylarda birbirinden şaşırtıcı ifadeleriyle gündem yaratan Elon Musk, Tesla hissedarları tarafından hakkında dava açılmasına neden olan paylaşımı yaparken uyuşturucu etkisinde olmadığını söyledi. Ünlü girişimci, bu açıklamalarıyla yeniden gündem yarattı.

Dünyanın ek aktif ve bilinen iş insanlarından birisi olan Elon Musk, özellikle otomotiv şirketi Tesla’nın içinde bulunduğu krizlerden dolayı oldukça zor günler geçirdiğini ifade etti. New York Times’a konuşan Musk, sürecin çok zorlu olduğunu, psikolojik olarak fazlasıyla yıprandığını dile getirerek, son aylarda sükse yaratan ifadeleri için üzgün olduğunu söyledi.

Musk’ın söz konusu ifadelerinden en çarpıcı olanı, SpaceX’in roketlerinde kullandığı bir parçayla Tayland’daki mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma girişimi sırasında gelmişti. Mağaradaki çocuklar Musk’ın ve mühendislerinin yöntemiyle kurtarılmadılar, ancak firma ve dahi girişimci bu olayın üzerinden sağlam bir sosyal sorumluluk tanıtımı yaptı. Her şey Elon Musk’ın çocukları kurtaran İngiliz bir dalgıca “pedofili” yakıştırmasıyla yerle bir oldu.

Olaydan haftalar sonra Suudi yatırımcıların etkisi altında kaldığı söylenen Musk’ın Tesla’nın finansal durumu hakkında yanıltıcı ifadeler kullandığı söylendi. Bu ifadelerden birisi, 9 kelimelik bir Twitter paylaşımıydı. Musk, Tesla’nın hisselerini 420 dolar üzerinden özelleştireceğini ve şirketin borsadan çekileceğini dile getirmişti. Bu durum yatırımcıları çok sinirlendirdi.

Haziran ayında Tesla’nın CEO’luk görevini bırakması gerektiği konusunda bir toplantıda oylama bile yapılmış fakat Musk görevine devam etmişti. Söz konusu özelleştirme paylaşımlarından sonra hissedarlar artık daha fazla dayanamayıp kendisine dava açtılar. New York Times’a verdiği son röportajında Musk, bu paylaşımı yaparken “uyuşturucu etkisinde olmadığını” söyledi.

Bu açıklamadan yola çıkarak Elon Musk’ın başka paylaşımları yaparken uyuşturucu etkisinde olabildiği varsayımına ulaşabiliriz. 2018’i kariyerinin en zorlu ve acı dolu yılı olarak nitelendiren Elon Musk, herhalde krizlerin ve aşırı sorumluluğun etkisiyle fazlasıyla yıprandı. Yine de gerçek hayattaki görevi ne olursa olsun böylesine popüler bir medyatik figürün uyuşturucu konusunda açıklama yaparken sözlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bu arada bu açıklamayı özellikle yapmasının asıl nedeni, ifadesinde yer alan 420 sayısı. ABD’de halk arasında popüler bir deyim olan “4/20” söylemi, bitkisel uyuşturucu tüketmek anlamına geliyor. Bu nedenle daha önce de sanki bir şeylerin etkisindeymiş gibi konuşan Musk’ın bu paylaşımı, takipçileri tarafından “uyuşturucu tükettiğine” yönelik bir çıkarımla karşılandı.

Doğum günü olan 28 Haziran’da bile 24 saatlik mesai yaptığını söyleyen Elon Musk, her ne kadar kötü günler geçirse de bunu atlatacağına inandığını belirtti. Musk, “Açık konuşmak gerekirse bu kadar berbat şeyler söylememeliydim” şeklinde pişmanlığını dile getirdi.