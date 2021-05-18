Elon Musk, Artık Dünyanın En Zengin İkinci İsmi Değil

Elon Musk, yaşanan son olaylardan sonra dünyanın en zengin ikinci insanı olma unvanını kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk, ocak ayından beri 9,1 milyar dolar para kaybederek, artık dünyanın en zengin üçüncü kişisi haline geldi. Ancak buna rağmen Musk'ın serveti, hala 160 milyar doların üzerinde.

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla hem Türkiye hem de diğer ülkelerde tepkilerin odağına oturan Elon Musk, şu günlerde muhtemelen pek de mutlu değil. Bloomberg'de yer alan bir habere göre Musk'ın mal varlığı, ocak ayından bugüne yüzde 24 civarında düştü. Bu durum en çok da dünyanın en zengini olan Jeff Bezos'a yaradı. Son verilere göre Elon Musk, artık dünyanın en zengin üçüncü insanı.

Bloomberg'e göre Elon Musk'ın para kaybetmesinin altında farklı nedenler var. Bunlardan birisi, tahmin edebileceğiniz üzere kripto para piyasalarında yaşanan olaylar. Ayrıca Tesla hisselerinde yaşanan düşüş de Musk'ın mal varlığını doğrudan etkiliyor. Ancak açık konuşmak gerekirse Musk, milyarlarca dolar para kaybetmiş olsa da hala pek çok ülkeden daha zengin.

Musk'ın serveti, 160,6 milyar dolar civarında

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan son verilere göre Elon Musk, ocak ayından bugüne kadar 9,1 milyar dolar para kaybetti. Ancak buna rağmen hala dudak uçuklatan bir servete sahip olan girişimci, an itibarıyla 160,6 milyar dolar civarında paraya sahip. Peki Elon Musk ile Jeff Bezos arasındaki rekabete kim dahil oldu?

Son verilere göre dünyanın en zengin ikinci insanı artık Bernard Arnault. Lüks markaların çatı şirketi olan LVMH'nin başkanı olarak görev yapmakta olan Bernard Arnault, Elon Musk'ı ufak bir farkla geçmiş durumda. Son verilere göre Jeff Bezos'un mevcut mal varlığı ise 190 milyar doların üzerinde.