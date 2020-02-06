Çin Başkanı Şi: Corona Virüsüne Karşı Sonuç Alıyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi, ülkelerinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüsü hakkında önemli açıklamalar yaptı. Şi, virüsün yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.

Çin’de başlayıp tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan Corona virüsü, ülkelerin büyük çaplı önlemler almalarına neden oluyor. Her geçen gün daha fazla insana bulaşan bu saldırgan virüs, özellikle Çin’de can kayıplarına da neden oldu.

Virüsün çıktığı yer olan Çin’in devlet başkanı Şi Cinping, konu hakkında açıklamalar yaptı. Halihazırda Çin Hükümeti ve halkı, yeni tip Corona virüsünün neden olduğu pnömoninin yayılmasına karşı mücadele için elinden geleni yapıyor” diyen Cinping, Çin hükümeti; halkı ve uluslararası topluma duyduğu sorumluluk duygusuyla, katı ve kapsamlı tedbirler aldı” şeklinde açıklama yaptı.

28 Ülkeye Yayıldı

Corona virüsü, şu ana kadar 28 ülkede 24.631 kişiye yayılmış durumda. 494 can kaybına yol açan virüs, önlemlerin alınmış olmasına rağmen hızla yayılmaya devam ediyor. 9 günlük kuluçka süresi olan bu virüs, bu süreçte fark edilmediği için uzmanların işini zorlaştırıyor.

Tedavi Edilenler Var

Virüs son derece korkunç olsa da bu hastalıktan kurtulmak mümkün. Tayland’da Corona virüsü teşhisi konulan bir hasta, HIV ve grip aşıları birleştirilerek sağlığına kavuşturuldu. Aşı sürecinin büyük bir hızla devam ettiği günlerde bu haber büyük ölçüde olumlu karşılandı.

Hastalığı yayılmasını önlemek için gereken tüm gereklilik ve imkana sahip olduklarını belirten Çin Devlet Başkanı Şi, “Diğer ülkelerle işbirliğimizi daha da güçlendirerek ve şeffaflık ilkesine sadık kalarak, salgın ile mücadelede etkili işbirliği çabalarına ve halk sağlığı alanında bölgesel ve evrensel güvenliği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Dünya Çapında Bir Salgın

Corona virüsü hakkında açıklama yapan uzmanlar, salgının artık dünya çapında olduğunu açıkladılar. 28 ülkeye ulaşan ve büyük bir hızla yayılmaya devam eden salgın, ülkelerin büyük önlemler almalarına rağmen henüz durdurulamıyor görünüyor. Binlerce bilim insanının üzerinde çalıştığı aşı ise şu an için tek çözümmüş gibi görünüyor.