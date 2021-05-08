Çin Büyükelçiliği'nden Aşıların Gecikmesi Hakkında Açıklama

Çin Büyükelçiliği, Türkiye’ye gelen Sinovac aşılarının eksik olmasıyla ilgili açıklama yaptı. 50 milyonluk siparişin yarısının gelmemesinin Uygur Türkleri ile bir bağlantısı olup olmadığı da Çinli yetkililere soruldu. Gecikmenin nedeni tam olarak bilinmemekle beraber hiçbir siyasi nedeni olmadığı belirtildi.

Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedariğinde bir süre yavaşlama olabileceğinin haberini vermişti. Aşı çalışmalarını hızlandırmak için ülkeye bir de Sputnik V aşısının geleceği duyuruldu. Ancak bu sefer de baştan beri kullandığımız Sinovac aşısının tedariğinde sorunlar yaşandı.

Yakın zamanda Türkiye, Çin’den 26 milyon adet Sinovac aşısı teslim aldı. Ardından dozların eksik olduğuna dair tepkiler gecikmedi zira Türkiye, 50 milyon doz sipariş etmişti. Gelen tepkinin sonrasında Çinli yetkililer, yavaşlamanın olduğunu kabul etmekle beraber gecikmenin kesinlikle siyasi bir nedeninin olmadığını belirtti.

“Gecikmenin nedeni siyasi değil”

7 Mayıs’ta 26 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye’ye ulaştı. Ancak yapılan anlaşmaya göre gönderilen doz miktarının 50 milyon olması gerekiyordu. YetkinReport’tan Murat Yetkin’in sorularını cevaplayan Çin Ankara Büyükelçiliği, gecikmenin herhangi bir siyasi kaynağı olmadığını söyledi.

Çin Büyükelçiliği, tedarikte bir sorun yaşandığını doğrularken aşı tedariğinin aksamasıyla Uygur Türkleri’nin bir bağlantısı olup olmadığı sorusuna ise “Hayır. Aşı teslimatının yavaşlamasıyla bu konunun, hiçbir siyasi konunun herhangi bir ilgisi yok. Türkiye ile ilişkilerimizde siyasi bir sorun yok" yanıtı verildi.

Dün ülkemize giriş yapan Sinovac dozları, Çin’in 100 milyonluk aşı ihracatının dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. 50 milyon dozun kalanının ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Bununla birlikte kaynaklar, şimdiye dek teslim edilen 26 milyon doz aşının, Çin’in 100 milyon doz olan toplam aşı ihracatının dörtte birinden fazlasını oluşturduğunu; Türkiye'nin, Çin’den aşı ithal eden ülkeler listesinde ilk sırada yer aldığını belirtti.