Erdoğan, Normalleşmeye İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürmekte olan tam kapanma sürecinin bitişinde nelerle karşılaşacağımıza yönelik açıklamalarda bulundu. Normalleşme sürecinin yakın olduğunu ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, okulların açılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Ülkemizin vaka sayılarında yaşanan büyük artış nedeniyle girdiğimiz 17 günlük tam kapanma sürecinin ilk haftası geride kaldı. Normalleşme sürecine geçmeyi sabırsızlıkla bekleyen vatandaşların gözleri yetkili isimlerden gelecek açıklamalara çevrilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önümüzdeki haftalarda başlayacak normalleşme süreci ve okulların açılmasıyla ilgili açıklama geldi.

Katıldığı bir iftar programında kapanma sürecinin seyri ve bitişiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, yakın zamanda normal hayata geçileceğini belirterek bir süre daha fedakarlık gerektiğini ve normale geçiş süresinin kısa olacağına inandığını ifade etti.

'Normale dönüş uzak değil'

Farklı illerden gençlerle gerçekleştirdiği iftar programında pandeminin gidişatına dair sorular alan Erdoğan, normale dönüşün yakın olduğuna yönelik ifadelerde bulundu. Okulların açılması konusuna da değinen Erdoğan, "Tedbirlere uyarsak normal hayat yakın. Bir süre daha fedakarlık gerekli. Normale kısa sürede döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Okullar ne zaman açılacak?

17 Mayıs’tan itibaren başlayacak olan normalleşme sürecinin takviminin yakın zamanda açıklacağını belirten Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Vefat sayısında ciddi manada düşüş var. Sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz."

Normalleşme sürecine nelerin dahil olacağını, mekanların işleyiş durumunu ve okulların açılacağı zamanı yakın zamanda yayınlanacak normalleşme takviminden öğreneceğiz.