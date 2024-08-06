Çin'in Şehir Planlamasında Devrim Yaratan İlginç Projesi: Xiong'an New Area (Her Yere 15 Dakikada Ulaşmak Mümkün!)

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Çin, mega projeleriyle adını duyurmaya devam ediyor. Bu içerikte şehir planlamasında çığır açan bir projeye olan Xiong'an New Area’dan bahsedeceğiz.

Xiong'an New Area (Xiong'an Yeni Alanı) isimli bu proje şehir planlama alanında devrimsel bir proje olarak dikkat çekiyor.

Yapımına 2017 yılında duyurulan ve ilk aşaması 2022 yılında tamamlanarak halkın kullanımına açılan bu projenin tamamının bitirilmesi ve tam kapasiteyle faaliyete geçmesi içinse 2035 yılı hedefleniyor.

Bu projeyle şehirdeki her yerin yalnızca 15 dakika içerisinde ulaşılabilir olmasını sağlamak amaçlanıyor.

Xiong'an New Area

Xiong'an New Area (Xiong'an Yeni Alanı) projesi teknoloji ve mühendisliğin mükemmel uyumu sayesinde, şehirdeki her yeri 15 dakikada ulaşılabilir hâle getirmeyi hedefleyerek yaşam kalitesini arttırmayı amaçlıyor.

Ayrıca sürdürülebilirlik odaklı ve çevre dostu yaklaşımlarla da gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma amacını da taşıyor.

Bu projeyle Çin, sadece kendi sınırları içinde değil, dünya genelinde de şehir planlaması konusunda ilham verici bir örnek oluşturuyor.

Başkentin üzerindeki yükü hafifletmek ve Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli gelişimini ilerletmek amacıyla başlatılan bu proje, Hebei Eyaleti'nde bulunan Rongcheng, Anxin ve Xiongxian ilçeleri ile çevresindeki alanları kapsıyor ve toplamda 100 kilometrekarelik bir alanı içeriyor.

Xiong'an New Area, "geleceğin şehri" olarak nitelendiriliyor.

xiong'an new area

Bu şehrin yenilikçi, yeşil, akıllı ve dünya standartlarında bir kent olma hedefiyle inşa edildiği biliniyor.

Şehir, sürdürülebilirlik odağıyla yüksek kaliteli bir yaşam sunmayı amaçlıyor.

Projede yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler, şehir yönetiminde etkin bir şekilde kullanıldığı biliniyor.

Trafik yönetiminin, akıllı sensörler ve yapay zekâ destekli trafik ışıkları sayesinde optimize edildiği belirtiliyor.

Böylece trafikte kaybedilen zaman minimuma indiriliyor. Bu da şehirdeki her yere 15 dakika içinde ulaşılabilir olma hedefine katkı sağlıyor.

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