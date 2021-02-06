Çin'in Mars Keşif Aracı Tianwen-1'den İlk Mars Fotoğrafı

Son yıllarda uzayda etkinliklerini gittikçe arttıran Çin'in keşif aracı Tianwen-1'den, araç göreve başladığından bu yana gelen ilk fotoğraf karesi paylaşıldı.

Son yıllarda büyük ülkeler bir kez daha gözünü uzaya çevirmiş durumda. Geçmişte de SSCB ve ABD arasında yaşanan uzay yarışının günümüzde de bir benzeri yaşanıyor. Bu defa Çin de bu yarışa dahil olan taraflardan biri konumunda bulunuyor.

Çin'in uzaya gönderdiği araçlarından biri olan Tianwen-1'den ilk Mars fotoğrafı geldi. Çin Uzay İdaresi, aracın gönderdiği kareyi yayımladı. Görüntü çekildiği anda araç Mars'tan milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunuyordu.

2,2 milyon kilometreden fotoğraf

Tianwen-1, Mars'a 2,2 milyon kilometrelik bir mesafeden kızıl gezegenin fotoğrafını çekti. Yaklaşık 197 gündür yörüngede bulunan araç bu sürede 465 milyon kilometre kat etti. Araç şu anda gezegenimizden 184 milyon kilometre, Mars'tan ise 1,1 milyon kilometre mesafede bulunuyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamada, aracın bütün sistemlerinin iyi durumda olduğu ve çalıştığı bilgisi de verildi. Araç 23 Temmuz 2020'de fırlatılmıştı. Aracın 2021 yılının Mayıs ayında kızıl gezegene iniş yapması bekleniyor.

Tianwen-1 tek bir görevde Mars yörüngesine gidecek, iniş gerçekleştirecek ve keşif gezisini tamamlayacak. Keşif aracının ilk yörünge düzeltme işlemi 2 Ağustos'ta, ikincisi 20 Eylül'de ve üçüncüsü de 28 Ekim'de tamamlanmıştı.

Mars'ta yaşamın izini arayacak

Tianwen-1 görevi, 2011 yılında Rusya ve Çin'in işbirliği ile başlayan uzay çalışmalarının bir parçası olarak gösteriliyor. Bu görevin amaçları arasında ise Mars'ta devam eden ya da geçmişte var olmuş yaşamın izlerini aramak, Mars yüzey haritası oluşturmak, Mars toprağının yapısını çözümlemek, gezgen atmosferini incelemek gibi farklı bilimsel çalışmalar yer alıyor.

Bu görevde elde edilen veriler de 2030'larda yapılması planlanan Çin Mars örnek element toplama görevi için de bir temel oluşturacak. Toplanan örnekler de daha sonraki çalışmalarda dünyaya geri getirilecek.