Türkiye Uzay Ajansı, Meraklandıran Bir Video Paylaştı

Yaklaşık 3 sene önce kurulan, 2 sene önce ilk yönetim kurulu toplantısı yapılan Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Paylaşılan videoda 9 Şubat Salı günü işaret edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 13 Aralık 2018 yılında kurulan ve Eylül 2019'da ilk toplantısını gerçekleştiren Türkiye Uzay Ajansı, Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. Henüz sadece 2 tweet'i bulunan uzay ajansının bir önceki tweet'i de 3 Eylül 2019'da gerçekleştirilen toplantının duyurusu olmuştu.

Uzay ajansının Twitter hesabından yaklaşık 1,5 sene sonra atılan ikinci tweet'te İstikbal Göklerdedir notuyla 19 saniyelik bir video paylaşıldı. Paylaşılan videonun sonunda 9 Şubat 2021 tarihi işaret edildi.

Türkiye Uzay Ajansı'ndan 9 Şubat'ı işaret eden paylaşım

Tweeti görüntüleyemeyenler buraya tıklayabilir.

Yayınlanan 19 saniyelik videoda, ilk olarak Samanyolu Galaksisi'nin en büyük gezegeni olan ve gaz devi sınıfında yer alan Jüpiter'i, ardından gezegenimizin uydusu Ay'ı ve en sonunda da Samanyolu Galaksisi'ni görüyoruz. Video, 9 Şubat 2021 tarihini işaret ederek son buluyor.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da resmi Twitter hesabından Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşılan tweet'i alıntılayarak "Hazır mısınız?" dedi. Uzay ajansının internet sitesine girildiğinde ise yapım aşamasında olduğunu belirten bir görsel karşılıyor.

Bunun haricinde Türkiye Uzay Ajansı'nın resmi Facebook ve Twitter sayfalarında da aynı video paylaşıldı. Şu an için paylaşılan video ve Bakan Mustafa Varank'ın "hazır mıyız?" tweet'i dışında yapılmış herhangi bir açıklama ya da paylaşılmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Ajansın internet sitesinin henüz hazır olmaması, "9 Şubat'ta internet sitesi mi açılacak?" sorularını akıllara getirse de internet sitesinin açılışı için böyle bir paylaşım yapılması pek olası görünmüyor. Peki, sizin tahminleriniz neler? Sizce 9 Şubat'ta Türkiye Uzay Ajansı neyin açıklamasını yapacak?