Düzenlendiği ilk günden bu yana hem Çin hem de dünyanın geri kalanından tepkiler yağan Yulin Köpek Yeme Festivali'ne karşı Instagram'da yeni bir kampanya başlatıldı. Her paylaşımın bir bağış niteliğinde olduğu kampanyaya siz de katılabilirsiniz.

Hem nüfus hem ekonomi açısından dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Çin'in şehrinde, her yaz gündönümünde daha çok 'Yulin Köpek Yeme Festivali' olarak bilinen, Liçi ve Köpek Yeme Festivali düzenlenmektedir. 2009 yılında başlayan ve o günden bu yana hem ülke içinde hem de dünya çapında tepkiler almasına rağmen her yıl düzenlenmeye devam eden festival, 21-30 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.

Türkçeye 'İnsani Toplum' olarak çevirebileceğimiz ABD merkezli bir hayvan hakları koruma kuruluşu olan Humane Society'nin uluslararası organizasyonu Humane Society International, Plant A Tree ile birlikte Yulin Köpek Yeme Festivali'ne karşı Instagram üzerinden yeni bir kampanya başlattı.

Yukarıdaki ekran görüntüsüyle gün içinde sık sık karşılaşmışsınızıdır. Bu paylaşım, 'Yulin Köpek Yeme Festivali'ne karşı görüşün mümkün olduğunca fazla insana ulaşmasını hedeflerken; her paylaşım, Yulin Köpek Yeme Festivali ile mücadele ve hayvan haklarını koruma kapsamında kullanılacak bir bütçe oluşturulmasını sağlıyor.

'Save a dog' yani 'Bir köpek kurtar' başlığı ile başlatılan kampanyada her paylaşımın 0.01 dolar değerinde olduğu ifade ediliyor. Kısa sürede yüz binlerce Instagram kullanıcısına ulaşan paylaşım şu ana kadar 100 bin TL'nin üzerinde bir bağış toplanabilmesini sağlamış durumda ki paylaşımda yer alan bilgilere göre ana hedef 129 bin TL bağışa ulaşabilmek.

Peki Yulin Köpek Yeme Festivali'ne karşı başlatılan bu kampanyaya nasıl katılabilirsiniz?

Buraya tıklayarak Plant A Tree Instagram hesabına gidin ve profil fotoğrafına dokunun.

tıklayarak Plant A Tree Instagram hesabına gidin ve profil fotoğrafına dokunun. Açılan hikayedeki ' Bağışta Bulun ' butonuna dokunun.

' butonuna dokunun. Açılan sayfada yer alan ' Hikayeye Ekle ' butonuna dokunun.

' butonuna dokunun. Hikayeye istediğiniz eklemeleri yaptıktan sonra sol alttaki ' Hikayelerin ' butonuna dokunun ve paylaşın.

Plant A Tree, kampanya ve Yulin Köpek Yeme Festivali hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için ilgili gönderiyi hikayeye ekleyeceğiniz sayfanın alt kısmında bazı açıklamalara (İngilizce) da yer veriyor. Ayrıca Yulin Köpek Yeme Festivali'ndeki korkunç manzaraları görmek isterseniz buraya tıklayarak Humane Society International'ın Instagram hesabını da ziyaret edebilirsiniz. Söz konusu kampanyanın festivale karşı ne kadar etkili olacağı ise soru işareti.