Eylül ayında kripto paralarla ilgili tüm faaliyetleri yasaklayan Çin, bugün kripto para madenciliğini ‘ortadan kaldırılması gereken endüstriler’ arasına resmen ekledi. Duyuru, Çin devlet dairesi Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz eylül ayında kripto para piyasası, daha önce karşımıza çıkan bir haberle karşılaşmıştı. Kripto para madenciliğinin en büyük kaynağı olan Çin, kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladığını ve yasağı delenlere ceza uygulanacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından kripto para piyasasında sert bir düşüş yaşanmıştı.

Çin hükûmetinin kripto paralara dair görüşü aynı yönde seyrederken bugün önemli bir haber daha geldi. Çin’deki kripto para sektörünün gelişmelerini aktaran Çinli gazeteci Wu Blockchain, Çin hükûmetinin bugün, yani 10 Ocak’ta kripto para madenciliğini ‘ortadan kaldırılması gereken endüstriler’ arasına resmen dahil ettiğini açıkladı.

Çin, kripto para madenciliğini ortadan kaldırılması gereken endüstriler arasına ekledi

Wu Blockchain, haberinin kaynağını doğrudan Çin devlet dairesi Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun duyurusu olarak paylaştı. İlgili duyuruyu doğrudan Türkçe’ye çevirdiğimizde “sanal para ile ‘madencilik’ faaliyeti”nin ‘ortadan kaldırılması gereken endüstriler’ kategorisine eklendiği bilgisi yer alıyor.

Çin, düşük enerji tutarlarıyla birlikte küresel kripto para ticaretinin %80’ine ev sahipliği yapıyordu. Çin’in kripto paralara karşı aldığı önlemlerin nedeni bir yandan çevresel riskler olarak düşünülürken, diğer yandan Çin’in dijital yuana yol açmak için kripto paraları engellediği de ortaya atılıyor. Yalnızca 2021 yılında Çin’in 17 devlet dairesi, yaklaşık 180 adet blok zinciri projesi açıklamıştı. Bu projeler, blok zincir teknolojisinden faydalanıyor ve kripto paralarla ilgili bir faaliyete yer vermiyordu.

Öte yandan Çin, kripto paralara yönelik yasağını getirmeden önce de bu yasağa ilişkin işaret eden açıklamalar yapmaya başlayınca birçok dev madencilik şirketi, Çin’den ayrılarak farklı ülkelere göç etmişti.

Bu haberin ardından Bitcoin’in yeniden 40.800’lere gerilediği görülse de bu gerilemenin haberle ilgili olup olmadığı henüz kesin değil.