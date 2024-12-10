Çin, NVIDIA'ya yönelik rekabet soruşturması başlattı. Ülkedeki yetkililer, şirketin 2020'de yaptığı 6,9 milyar dolarlık bir satın alımdan sonra verdiği sözleri tutmadığını düşünüyor.

Hükûmetlerin teknoloji şirketlerine rekabet konusundaki baskıları hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Çin’den NVIDIA’ya yönelik bir hamle geldi. Ülke, dev şirkete antitröst incelemesi başlattı.

Bu incelemenin nedeni, NVIDIA’nın 2020’de İsrail merkezli donanım şirketi Mellanox’u satın alırken belirlenen şartlara uymadığı iddiası.

Rekabeti artıracak şartlara uyulmadığı iddia ediliyor

Son 3-4 yılda yapay zekâ sayesinden inanılmaz büyüme yaşayan NVIDIA, 2020 yılında 6,9 milyar dolarlık devasa bir anlaşma karşılığında Mellanox’un sahibi olmuştu. Bu birleşmenin ardından da DGX A100 ismi verilen yepyeni bir GPU’yu piyasaya sürmüştü.

Çin, bu anlaşmaya onay verenler arasındaydı ancak bazı şartların yerine getirilmesi de zorunlu kılınmıştı. Bu şartlardan biri de NVIDIA ve Mellanox’un yeni ürünler hakkında rakiplerine 90 gün içinde bilgi vermek zorunda olmasıydı. Böylece tekelciliğin önlenmesi ve rekabetin artırılması hedeflenmişti.

İşte Çinli yetkililer, NVIDIA’nın bunu yerine getirmediğini düşünmeye başladı ve iki şirketin birleşimi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek. Teknoloji devinin ciddi cezalarla karşılaşma olasılığı var.