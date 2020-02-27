Shenzhen’de Kedi ve Köpek Eti Tüketimi Yasaklanıyor

Çin’in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinin yönetimi, kedi ve köpek etlerinin tüketimini yasaklayacak bir düzenleme oluşturdu. Düzenleme, henüz kabul edilmemiş olsa da Çin için çok büyük bir öneme sahip.

Çin’de başlayan ve kısa sürede bütün dünyaya yayılan Corona virüsü (COVID-19) tüm etkisiyle devam ederken ülkeler her geçen gün yeni önlemler almaya başladı. Bu önlemlere son olarak virüsün kaynağı olan ülke Çin’den geldi. Çin, yaban hayvanı etinin tüketiminin tamamen yasaklanması talimatının ardından yine hayvan tüketimiyle alakalı bir önleme imza attı.

Çin’deki Shenzen şehrinin belediyesi, Çin anakarasında kedi ve köpek eti yenilmesini yasaklayan ilk şehir olmaya yönelik bir düzenleme taslağıyla karşımıza çıktı. Çin devletinden farklı olarak Shenzen yerel yönetimiyse bunu Corona virüsü salgınına karşı bir önlem olarak değil, “bütün uygarlıkların konsensüsü olan insanla evcil hayvan arasındaki özel ilişki” bakımından ortaya koydu.

Yerel yönetimden düzenleme hakkında açıklama:

Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada kedi ve köpeklerin 'evcil hayvan statüsünde' olduğu tanındı. Bununla birlikte açıklamada “Yaban hayvan tüketiminin yasaklanması, gelişmiş ülkelerde müşterek bir uygulamadır ve modern uygarlığın evrensel şartıdır” şeklinde bir ifade de yer aldı.

Dünya tarafından oldukça fazla tartışılan Çin’deki kedi ve köpek eti tüketimi, sanılanın aksine Çin’in tamamına özgü değil. Kedi ve köpek eti tüketiminin en yaygın olduğu eyaletler az önce bahsettiğimiz taslağı hazırlayan şehir Shenzhen’i de kapsayan Guangdong, Guangksi ve Çin’in kuzeydoğusundaki bazı bölgeler olarak söylenebilir.

Shenzhen yönetiminin bu hamlesine Uluslararası İnsan Toplumu’ndan (HSI) da destek geldi. HSI’nın Çin politikası uzmanı Peter Li, Shenzhen’de yasağın yürürlüğe girmesini son derece memnuniyetle karşılayacaklarını aktardı. Li, “Shenzhen, Wuhan'dan çok daha büyük bir kent, dolayısıyla yasak getirmesi çok önemli, hatta başka şehirler üzerinde domino etkisi yaratabilir” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Shenzhen yönetiminin düzenlemesi eğer hayata geçerse domuz, büyükbaş - küçükbaş, eşek, ördek, kaz, tavuk, tavşan, balık, deniz ürünleri şeklindeki 9 et türünün tüketimine izin verilecek. Çin mutfağında popüler olan yılan, kaplumbağa ve kurbağa etinin tüketimi ise izin verilen et türleri arasında yer almadı.