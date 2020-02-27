İnternet servis sağlayıcıları ve TV platformları, abonelik esnasında müşterilere verdikleri cihazları, abonelik sonlandığında geri alma işlemini çileye dönüştürüyorlar. Abonelik sonlandığında, cihazların şubelere bizzat abone tarafından teslim edilmesini, aksi halde yüksek bir meblağ fatura gönderileceği bildiriliyor.

İnternet servis sağlayıcıları ve TV platformları, abonelik başlattıkları müşterilerine modem, uydu alıcı ve kumanda gibi cihazlar veriyorlar. Daha sonra abonelik sona erdirildiğinde ise bu cihazlar abonelerden geri isteniyor. Ancak bu süreçte şirketler, bu cihazların şu şubeye bizzat abone sahibi teslim edilmesini talep ediyor. Şubeye teslim edilmeyen cihazlar için ise yüksek miktarlarda faturalandırma yapılıyor.

Uzmanlar, teslim edilmeyen cihazlar için çok yüksek fiyatlar istendiğini ve bu sürecin tüketici mevzuatına aykırı olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlara göre abonelerin cihazları şubelere teslim etmeleri değil, servis sağlayıcısının adrese teslim ettiği cihazı yine adresten alması gerekiyor.

Avukat Cevat Kazma, bu uygulamanın tüketici mevzuatına aykırı olduğunu açıkladı ve cihazların servis sağlayıcılar tarafından adresten teslim alınması gerektiğini söyledi. Avukat Kazma, aynı zamanda servis sağlayıcılarının sözleşmelerinde cihaz bedellerine ilişkin net bir bilginin de olmadığını, firmaların aboneliklerini sonlandıran müşterilerden bu nedenle istedikleri gibi ücret talep edebildiklerini açıkladı.

Benzer bir durumla kendisinin de karşı karşıya geldiğini açıklana Avukat Cevat Kazma, aboneliğini sona erdirdiği servis sağlayıcısının kendisine “abonelik esnasında tarafınıza sunulan uydu cihazını şubemize teslim edin, aksi takdirde cihaz bedeli olarak tarafınızdan 1.800 TL tahsil edilecektir” şeklinde bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Kazma, uyarından bir süre sonra ise servis sağlayıcısının fatura ödemek için tanımladığı kredi kartından 1800 lira tahsil ettiğini belirtti. Avukat Cevat Kazma, bunun üzerine cihaz iadesiyle ilgili böyle bir bilgilendirme olmadığını, cihazı kendilerinin getirip kurduğunu, sözleşme sonlandırmada da adresten teslim alınması gerektiğini ve cihaz bedelinin fahiş olduğunu yazılı olarak şirkete gönderdiğini açıkladı. Şirket, Avukat Cevat Kazma’nın gönderdiği ihtarname sonrasında adresten gelip cihazı teslim aldı ve kredi kartından tahsil edilen miktarı da avukata geri ödedi.

Abonelik süreçlerinin oldukça kolay olmasına rağmen aboneliği sonlandırmanın son derece zor olduğunu belirten Avukat Kazma, “Tüketiciler, uzun süre hizmet alımını sonlandırmak için uğraşıyor. Şirketler aboneyi içeride tutabilmek adına süreci uzatıyor” dedi.

Cihazların şubelere iade edildiği vakalarda da, insanlara herhangi bir belge verilmediğini belirten Kazma, bu durumun cihaz iade edilmiş olmasına rağmen insanlardan cihaz bedellerinin tahsil edilmesine neden olduğunu da sözlerine ekledi.