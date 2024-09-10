Dubai Neden Çölün Ortasına 34,85 Milyar Dolarlık Bir Havalimanı İnşa Ederek Dünyanın En Büyük Havalimanına Sahip Olmaya Çalışıyor?

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Ülkelerin imza attığı büyük projeler, devasa bütçeleri ve etkileyici mühendislik çözümleriyle küresel çapta ilgileri üzerine toplamayı başarıyor. Bu içerikte Dubai’nin dünyanın en büyük havalimanı olması amacıyla inşa ettiği El-Mektum Uluslararası Havalimanı’ndan bahsedeceğiz.

Dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa ile tanınan Dubai, dünyanın enlerine oynamayı seven bir emirlik olarak karşımıza çıkıyor.

El-Mektum Uluslararası Havalimanı da Dubai’nin büyük düşünmeye devam edeceğini kanıtlar nitelikte bir proje olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

El-Mektum Uluslararası Havalimanı, aslında 2010 yılında kapılarını açsa da henüz tam anlamıyla tamamlanmış değil!

El-Mektum Uluslararası Havalimanı

Projenin ilk aşamasının tamamlanmasıyla 2010 yılında faaliyete başlayan bu havalimanı, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olmayı hedefliyor.

Planlara göre, projenin ilk büyük genişleme aşamasının önümüzdeki 10 yıl içinde tamamlanması, 2030 yılına kadarsa yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak amaçlanıyor.

Nihai hedefse yılda 260 milyon yolcuya hizmet vermek!

Bu büyüklükte bir proje yapmanın amacınınsa Dubai'nin gelecekteki 40 yıl içindeki havacılık alanında göstermesi hedeflenen büyümeyi destekleyecek bir altyapı oluşturmak olduğu söyleniyor.

Bu havalimanının 70 kilometrekarelik bir alanı kapsayacağı söyleniyor.

El-Mektum Uluslararası Havalimanı

Projenin bütçesi de oldukça büyük.  Tamamlandığında söz konusu havalimanının toplam maliyetinin yaklaşık 34.85 milyar doları bulması bekleniyor.

El-Mektum Uluslararası Havalimanı sadece büyüklüğüyle değil, sahip olduğu ileri teknoloji ve mühendislik çözümleriyle de dikkat çekiyor.

Havalimanının, 400 uçak kapısı ve beş paralel piste sahip olacağı, bu pistlerin aynı anda kalkış ve inişlere olanak tanıyarak operasyonel verimliliği maksimize edeceği belirtiliyor.

Ayrıca, hava trafik yönetim sistemleri ve terminal otomasyonlarının en son teknolojilerle donatılarak yolcu deneyimini en üst düzeye çıkaracağı söyleniyor.

El-Mektum Uluslararası Havalimanı, sürdürülebilir enerji çözümleri ve akıllı bina teknolojileriyle de dikkat çekiyor.

Özetle, Dubai El-Mektum Uluslararası Havalimanı ile sadece bir ulaşım merkezi değil aynı zamanda geleceğin şehir yaşamının bir yansıması da olmayı hedefliyor gibi görünüyor.

Kaynak: CNN

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