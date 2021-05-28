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  • Çinli Teknoloji Devlerinden Katlanabilir Telefon Hamlesi

Çinli Teknoloji Devlerinin Katlanabilir Telefon Planları Ortaya Çıktı

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Çinli teknoloji devleri Xiaomi,OPPO ve Vivo'dan 2021 yılı için katlanabilir telefon hamleleri bekleniyor. Markaların planları hakkında bilinenleri listeledik.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ün tanıtılmasına sadece aylar kaldı ve dedikodulara göre Samsung’un bu cihazların satışları hakkında büyük hedefleri var. Ancak gelen son bilgilere göre Güney Koreli üretici, önümüzdeki dönemlerde Çinli rakipleriyle oldukça zorlu bir rekabete tutuşacak.

DigiTimes’ın raporuna göre Xiaomi, Oppo ve Vivo’nun bu yılın 3. çeyreğinde katlanabilir telefonlarını satışa sunma gibi bir planları var. Yani eylül sonuna kadar bu markaların katlanabilir cihazlarını görebiliriz. Çoğu cihazın konseptleri yavaş yavaş sızıyor olsa da henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Çin’in teknoloji devlerinin planları:

xiaomi katlanabilir telefon

Xiaomi, mart ayında sadece Çin’de satışı yapılacak olan Mi Mix Fold’u yaklaşık 1.500 dolar gibi yüksek bir fiyattan duyurmuştu. Ancak Çinli üretici, sıradaki katlanabilen telefonun yakında çıkacağından ve fiyatının çok daha uygun olacağından da bahsetmişti. Bu yeni cihazın standart kullanıcılar için alınabilecek bir fiyatta olup olmayacağı halen merak konusu.
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Diğer yandan Türkiye’de de artık fabrikası bulunan OPPO’nun “OPPO X 2021” adını verdiği bir katlanabilir telefon konsepti mevcut. Marka her ne kadar bu ürünün satılıp satılmayacağı hakkında detay vermese de ortaya çıkan sızıntılar ve dedikodulara göre bu yılın 3. çeyreğinde satışı yapılacak bir diğer cihaz OPPO X 2021 olacak.

oppo

Bütün markalar içinde planları en belirsiz olan marka Vivo olsa da Vivo’nun da katlanabilir telefon piyasasını kızıştıracak bir cihaz hazırladığı dedikodular arasında.
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Çin merkezli bu 3 teknoloji devinin bu katlanabilir telefonlar için satışlarının 2022 yılında marka başına 10 milyon adeti geçmesi bekleniyor.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/xiaomi-oppo-launch-samsung-galaxy-z-foldable-rivals-q3-2021_id132423
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