Katlanabilir Xiaomi Mi Mix Fold, Çıktığı Dakikada Tükendi

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin geçtiğimiz ay duyurduğu ilk katlanabilir telefonu, satışa çıktığı anda tükendi. Müthiş ilgiyle karşılanan Mi Mix Fold’un 3 farklı seçeneği, 16 Nisan’da dakikada 30 bin birimin üzerinde satıldı.

Xiaomi’nin ilk katlanabilir akıllı telefonu Mi Mix Fold, mart ayının sonunda tanıtılmıştı. Tanıtımdan kısa süre sonra satışa sunulan telefon, beklenenden çok daha büyük bir ilgiyle karşılaştı. Xiaomi’nin deposunu boşaltan meraklılar, saniyeler içinde 30 binin üzerinde telefon aldı.

Mi Mix Fold, Xiaomi’nin daha önce denemediği türde bir telefon. Son birkaç yıldır birçok şirket katlanabilir akıllı telefonlarını büyük lansmanlarda tanıtırken Xiaomi’nin bu yönde bir çalışması olmadı. Sonunda 30 Mart’ta duyurulan katlanabilir telefon, Xiaomi kullanıcılarında büyük ilgi uyandırmış olacak ki şirket, 1 dakikada yaklaşık 60 milyon dolar gelir elde etti.

30 bin ila 40 arası sattı

Mİ Mix Fold’un çıkışının ilk dakikasında 30 bin ila 40 bin birim sattığı düşünülüyor. Farklı fiyat seçenekleri ve satılan birim miktarı göz önünde bulundurulunca elde edilen gelir de yaklaşık 61,3 milyon dolar oluyor. Saniyede ortalama 500 birim satan cihazın özellik ve seçeneklerini öğrenmek için buraya tıklayarak ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.

3 fiyat seçeneği bulunuyor

Xiaomi Mi Mix Fold'un 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB hafıza seçenekleri bulunuyor. Bu özellikler dışında kamera, işlemci ve ekran gibi özellikler her seçenekte aynı kalıyor. 12 GB RAM ve 256 GB hafıza seçeneği 1.530 dolara satılırken, hafızası 512 GB’a çıkan orta versiyon ise 1.680 dolardan raflardaki yerini alıyor. En güçlü yapılandırmaya sahip 16 GB RAM ve 512 GB hafızalı versiyon ise yaklaşık 2.000 dolar gibi bir fiyata satılıyor.