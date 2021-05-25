Neredeyse Yüzde Yüz Ekran Gövde Oranı Sunan Telefon Patenti

Xiaomi, katlandığında yüzde yüze yakın ekran gövde oranı sunabilecek katlanabilir bir akıllı telefonun patentini aldı. Bu patent üzerinden donanım bilgilerine erişemesek de tasarım alanında dikkat çekici noktalar olduğunu söyleyebiliriz.

Katlanabilir akıllı telefonlar, son zamanlarda internet üzerinde çokça karşılaşıyor olsak da henüz tam olarak pazara yerleşebilmiş değil. Bu sebepten ötürü ortada bir rekabet ortamı oluşmamış olsa da Samsung’un katlanabilir akıllı telefonlar konusunda liderliği elinde tuttuğunu söylemek zor değil.

Öyle ki Güney Koreli teknoloji devi, önümüzdeki aylarda, Z serisinin üçüncü üyesi Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3’ü kullanıcılarıyla buluşturacak. Samsung bu alandaki boşluğu doldururken diğer firmalar da oturup beklemiyor tabii ki. Huawei, Oppo, TCL gibi birçok marka da bu alanda ürünler ortaya koyuyor ve devamlılığını sağlamaya çalışıyor. Xiaomi de Mi Mix Fold ile bu alana yatırımlar yaptığını ve hoş karşılandığını gördüğümüz bir firma. Bilgilere göre Xiaomi, katlandığında yüzde yüze yakın ekran gövde oranı sunan bir akıllı telefonun patentini aldı.

Xiaomi’nin aldığı yeni patent:

Öncelikle bu patentin bizlere cihazın donanımı hakkında bilgi vermediğini belirtelim. Alınan patente göre akıllı telefonun yayın numarası CN112839115A. En çok dikkat çeken özelliğiyse katlandığı zaman neredeyse yüzde yüz ekran gövde oranı sunabiliyor olması.

Patente göre telefonun kamerası da menteşe sistemiyle birlikte hareket edecek şekilde tasarlanmış. Bu da öne ve arkaya ayrı kameralar konumlandırma zorunluluğunu ortadan kaldırıp ikisi için tek kamera modülü kullanılmasına olanak sağlıyor. Patente göre akıllı telefon, ön kamera kapalı şekilde kullanıldığında bahsettiğimiz üzere kullanıcıya yüzde yakın bir ekran gövde oranı sunuyor.

Bunun sadece bir patent olduğunu ve böyle bir akıllı telefonun karşımıza yakın zamanda çıkıp çıkmayacağı hakkında ortalıkta bir bilgi olmadığını belirtelim. Fakat Xiaomi böyle bir ürünü pazara sunarsa, katlanabilir akıllı telefon alanında standartların yeniden belirlenebileceğini söyleyebiliriz.