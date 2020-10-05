Çin'in en popüler TikTok fenomenlerinden Lamu'nun hayatını kaybetmesi, Çinli TikTok kullanıcılarını yasa boğdu. Üstelik bu ölümle ilgili iddialarsa kan dondurucuydu. İddialara göre Lamu, bir canlı yayın sırasında eski kocasının üzerine benzin döküp yakması nedeniyle hayatını kaybetti.

TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'in popüler yüzlerinden bir tanesi olan Lamu isimli bir fenomen, 30 Eylül tarihinde hayatını kaybetti. İddialara göre 30 yaşındaki içerik üreticisinin ölüm nedeni, eski eşiydi. Edinilen bilgilere göre talihsiz kadının eski eşi, bir canlı yayın sırasında genç kadının üzerine benzin dökerek yaktı. Doktorların 2 hafta boyunca yaptıkları çalışmalar, vücudunun yüzde 90'ı yanan kadının hayatını kurtarmaya yetmedi.

Sichuan isimli eyalette yaşamını sürdüren Douyin fenomeni, iki çocuk annesiydi. Eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanan Lamu, hayatını çocuklarıyla sürdürüyordu. Ancak eski eşinin çocuklarını öldürmekle tehdit etmesi üzerine barışmak zorunda kalan kadın, ne yazık ki canından oldu.

Yaşanan olay, şu an için tam olarak doğrulanabilmiş değil. Ancak yerel basında yer alan haberlere göre talihsiz içerik üreticisinin başına gelenler, bir canlı yayın sırasında gerçekleşti. Yayını izleyen bazı Douyin kullanıcıları, canlı yayın başladıktan kısa bir süre sonra ekranın karardığını, kimsenin bir şey anlamadığını beyan ediyorlar.

Talihsiz fenomenin ölüşü, Çin'in bir numaralı gündemi haline gelmiş durumda. Özellikle de Çin'in resmi sosyal medya platformu olan Weibo, şu sıralar Lamu'yla ilgili içeriklerle dolup taşıyor. Hatta onun için oluşturulmuş bir konu etiketi altında 70 milyon civarında paylaşım yapılmış durumda. Bu arada Lamu'nun katil zanlısı olan eski eş, 30 Eylül'den beri gözaltında tutuluyor. Yetkililer, yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladılar.