Türkiye’nin En Çok Takip Edilen 15 TikTok Fenomeni

Kısa zamanda dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcı sayısına ulaşan TikTok, son zamanlarda adının geçtiği veri skandalları nedeniyle ciddi bir gündem oluşturdu. Türkiye ise nüfus yoğunluğu açısından TikTok kullanımında ABD ve Hindistan'ı geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Peki Türkiye'de en çok takipçiye sahip TikTok fenomenleri hangileri?

İlk kez 2016 yılında hayatımıza giren TikTok, görece yeni bir sosyal medya platformu olmasına rağmen milyonlarca aktif kullanıcı sayısı ve trilyona varan izlenme sayıları ile oldukça dikkat çekiyor. Ancak platformun verileri Çin hükümetine sattığı iddiası ortaya çıktından sonra önce Hindistan ardından da ABD'de yasaklandığını gördük.

Benzer bir önlem Türkiye'de alınır mı bilinmez. Ayrıca ülkemiz nüfus yogunluğuna göre TikTok'u en çok kullanan ülke. Peki bu platformda kimler adını duyuruyor, milyonlara ulaşan takipçi ve izlenme sayıları elde ediyorlar, hangi içerikleri paylaşıyorlar? Detayları derledik.

Türkiye’de en çok takip edilen 15 TikTok fenomeni:

cznburak - 25 Milyon takipçi

nursema - 11 Milyon takipçi

nourmar5 - 9 Milyon takipçi

ZINK tv - 7 Milyon takipçi

Ceren Yaldız - 5 Milyon takipçi

ezgizem - 5 Milyon takipçi

Orhan Çayan - 5 Milyon takipçi

Bayram Gültekin - 5 Milyon takipçi

Cemre Solmaz - 4 Milyon takipçi

Doğanay - 4 Milyon takipçi

Sera - 4 Milyon takipçi

Emre Balım - 4 Milyon takipçi

Faruk Cheff - 3 Milyon takipçi

mehmetdinç - 3 Milyon takipçi

Uğur Yaman - 2 Milyon takipçi

Uğur Yaman

Takipçi sayısı: 2 Milyon

Beğeni sayısı: 52 Milyon

Uğur Yaman’ı diğer TikTokerlar arasında öne çıkaran nokta, diğer TikTok videolarını ya da garip görünen videoları yorumluyor olması. Videolarında aynı anda hem kendisi hem de yorumladığı video görünüyor ve eline aldığı hayali mikrofon ile videolara komik yorumlar yapıyor.

mehmetdinç

Takipçi sayısı: 3 Milyon

Beğeni sayısı: 26 Milyon

mehmetdinç, bir dondurmacı. Klasik Maraş dondurmacılarının yaptığı eğlenceli numaralara ek olarak, kendisi bir de garip danslar eklemiş. İşini oldukça severek yaptığı belli olan mehmetdinç, çektiği videolarla kendini TikTok dünyasında da sevdirmiş gibi görünüyor.

Faruk Cheff

Takipçi sayısı: 3 Milyon

Beğeni sayısı: 36 Milyon

Faruk Cheff, bir deniz ürünleri aşçısı ve oldukça işinin ehli görünüyor. Paylaştığı her bir videoda daha önce görmediğiniz bir türde deniz canlısı ile karşılaşabilirsiniz. Denizli canlısı nasıl görünürse görünsün Faruk Cheff onu pişiriyor ve piştiği zaman da ortaya oldukça lezzetli bir görüntü çıkıyor.

Emre Balım

Takipçi sayısı: 4 Milyon

Beğeni sayısı: 54 Milyon

Emre Balım, bir sokak sanatçısı. Genellikle Avrupa ülkelerinde görmeye alışık olduğumuz türden; tüm vücudunu gümüş ya da altın rengine boyayarak farklı sokak performansları sergiliyor. Paylaştığı videolar da genel olarak bu performans sırasında izleyiciler ile girdiği etkileşimlerden oluşuyor.

Sera

Takipçi sayısı: 4 Milyon

Beğeni sayısı: 65 Milyon

Sera, pembe saçlı genç bir kadın. TikTok akımlarına ait videolar, kısa kurgu videolar ya da dans ettiği videolar paylaşıyor. Sera’nın aynı zamanda vlog tarzı videolar paylaştığı bir de YouTube hesabı bulunuyor.

Doğanay

Takipçi sayısı: 4 Milyon

Beğeni sayısı: 156 Milyon

Doğanay, genellikle diğer insanlara yargı dağıttığı videolarıyla dikkat çekiyor. TikTok’ta olduğu kadar Instagram’da da son derece yüksek bir takipçi sayısına sahip. Doğanay’ın ülkemizdeki TikTok akımlarının temel noktasında olduğu söyleniyor.

Cemre Solmaz

Takipçi sayısı: 4 Milyon

Beğeni sayısı: 306 Mİlyon

Cemre Solmaz, hayatından kesitler sunduğu kısa vlog videolar paylaşıyor ama asıl dikkat çeken videoları şarkılara eşlik ettiği videolar. Aynı zamanda TikTok akımlarına ait pek çok video da paylaşan Cemre Solmaz, Instagram ve YouTube’da da aktif paylaşımlar yapıyor.

Bayram Gültekin

Takipçi sayısı: 4 Milyon

Beğeni sayısı: 61 Milyon

İki çocuk babası olan Bayram Gültekin’in en sevilen videoları çocuklarıyla birlikte dans ettiği ya da farklı kurgular hazırladığı videolar. Instagram üzerinden de aktif paylaşımlar yapan İbrahim Gültekin, en popüler akımlara çocuklarıyla beraber katılıyor.

Orhan Çayan

Takipçi sayısı: 5 Milyon

Beğeni sayısı: 90 Milyon

Orhan Çayan, genellikle çeşitli hikayelerden oluşan kısa kurgu videolar paylaşıyor. Instagram ve YouTube üzerinden de aktif paylaşımlar yapan Orhan Çayan’ın bazı videoları milyonlarca kez izlenmiş durumda.

ezgizem

Takipçi sayısı: 5 Milyon

Beğeni sayısı: 236 Milyon

Dans, makyaj, popüler akım videoları üreten ezgizem, Instagram ve YouTube’da da aktif paylaşımlar yapıyor.

Ceren Yaldız

Takipçi sayısı: 5 Milyon

Beğeni sayısı: 351 Milyon

Ceren Yaldız, klasik akım videoları ve şarkı videolarının yanı sıra bazen yaptığı sıradışı makyaj videolarıyla da dikkat çekiyor. Korkunç, eğlenceli ya da absürd makyajlarla var olan akımlara katılan Ceren Yaldız, Instagram ve YouTube’da da aktif paylaşımlar yapıyor.

ZINK tv

Takipçi sayısı: 7 Milyon

Beğeni sayısı: 187 Milyon

ZINK tv için adının aksine tam bir aile hesabı denebilir. İki kız çocuğu, bir anne ve bir baba TikTok akımlarına ait videolar çekiyor. Yalnızca akımlara ait videolar değil, kendi keşfettikleri farklı konularla ilgili videolar da paylaşıyorlar. TikTok’ta bulunan en samimi hesaplardan bir tanesi.

nourmar5

Takipçi sayısı: 9 Milyon

Beğeni sayısı: 234 Milyon

nourmar5, aslında ülkemizden bir TikToker değil ancak yaptığı paylaşımlarla Türk TikTok kullanıcılarının gönlünü fethetmiş gibi görünüyor. YouTube’da da aktif paylaşımlar yapan nourmar5, özellikle paylaştığı dans ve müzik videolarıyla dikkat çekiyor.

nursema

Takipçi sayısı: 11 Milyon

Beğeni sayısı: 278 Milyon

nursema, klasik TikTok akımlarıyla hiçbir alakası olmayan videolarıyla dikkat çekiyor. Genelde boyama, çizim, farklı üretim videoları çeken nursema, YouTube’da da aktif paylaşımlar yapıyor. TikTok’ta bulunan en farklı hesaplardan bir tanesi.

cznburak

Takipçi sayısı: 25 Milyon

Beğeni sayısı: 462 Milyon

cznburak, hem bir lokanta sahibi hem de bir aşçı. Paylaştığı videolarda ise en dikkat çeken nokta, yaptığı yemeklerin devasa boyutlarda ve farklı yollarla pişiriliyor olması. Yalnızca yemek videoları değil aynı zamanda diğer insanlara yaptığı yardımları da takipçileriyle paylaşan cznburak, TikTok akımlarına ait videolar paylaşmaktan da geri kalmıyor.