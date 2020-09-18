Türkiye’nin En Çok Takip Edilen 15 TikTok Fenomeni

İlk kez 2016 yılında hayatımıza giren TikTok, görece yeni bir sosyal medya platformu olmasına rağmen milyonlarca aktif kullanıcı sayısı ve trilyona varan izlenme sayıları ile oldukça dikkat çekiyor. Ancak platformun verileri Çin hükümetine sattığı iddiası ortaya çıktından sonra önce Hindistan ardından da ABD'de yasaklandığını gördük.
Benzer bir önlem Türkiye'de alınır mı bilinmez. Ayrıca ülkemiz nüfus yogunluğuna göre TikTok'u en çok kullanan ülke. Peki bu platformda kimler adını duyuruyor, milyonlara ulaşan takipçi ve izlenme sayıları elde ediyorlar, hangi içerikleri paylaşıyorlar? Detayları derledik.
Türkiye’de en çok takip edilen 15 TikTok fenomeni:
- cznburak - 25 Milyon takipçi
- nursema - 11 Milyon takipçi
- nourmar5 - 9 Milyon takipçi
- ZINK tv - 7 Milyon takipçi
- Ceren Yaldız - 5 Milyon takipçi
- ezgizem - 5 Milyon takipçi
- Orhan Çayan - 5 Milyon takipçi
- Bayram Gültekin - 5 Milyon takipçi
- Cemre Solmaz - 4 Milyon takipçi
- Doğanay - 4 Milyon takipçi
- Sera - 4 Milyon takipçi
- Emre Balım - 4 Milyon takipçi
- Faruk Cheff - 3 Milyon takipçi
- mehmetdinç - 3 Milyon takipçi
- Uğur Yaman - 2 Milyon takipçi
Uğur Yaman
- Takipçi sayısı: 2 Milyon
- Beğeni sayısı: 52 Milyon
Uğur Yaman’ı diğer TikTokerlar arasında öne çıkaran nokta, diğer TikTok videolarını ya da garip görünen videoları yorumluyor olması. Videolarında aynı anda hem kendisi hem de yorumladığı video görünüyor ve eline aldığı hayali mikrofon ile videolara komik yorumlar yapıyor.
mehmetdinç
- Takipçi sayısı: 3 Milyon
- Beğeni sayısı: 26 Milyon
mehmetdinç, bir dondurmacı. Klasik Maraş dondurmacılarının yaptığı eğlenceli numaralara ek olarak, kendisi bir de garip danslar eklemiş. İşini oldukça severek yaptığı belli olan mehmetdinç, çektiği videolarla kendini TikTok dünyasında da sevdirmiş gibi görünüyor.
Faruk Cheff
- Takipçi sayısı: 3 Milyon
- Beğeni sayısı: 36 Milyon
Faruk Cheff, bir deniz ürünleri aşçısı ve oldukça işinin ehli görünüyor. Paylaştığı her bir videoda daha önce görmediğiniz bir türde deniz canlısı ile karşılaşabilirsiniz. Denizli canlısı nasıl görünürse görünsün Faruk Cheff onu pişiriyor ve piştiği zaman da ortaya oldukça lezzetli bir görüntü çıkıyor.
Emre Balım
- Takipçi sayısı: 4 Milyon
- Beğeni sayısı: 54 Milyon
Emre Balım, bir sokak sanatçısı. Genellikle Avrupa ülkelerinde görmeye alışık olduğumuz türden; tüm vücudunu gümüş ya da altın rengine boyayarak farklı sokak performansları sergiliyor. Paylaştığı videolar da genel olarak bu performans sırasında izleyiciler ile girdiği etkileşimlerden oluşuyor.
Sera
- Takipçi sayısı: 4 Milyon
- Beğeni sayısı: 65 Milyon
Sera, pembe saçlı genç bir kadın. TikTok akımlarına ait videolar, kısa kurgu videolar ya da dans ettiği videolar paylaşıyor. Sera’nın aynı zamanda vlog tarzı videolar paylaştığı bir de YouTube hesabı bulunuyor.
Doğanay
- Takipçi sayısı: 4 Milyon
- Beğeni sayısı: 156 Milyon
Doğanay, genellikle diğer insanlara yargı dağıttığı videolarıyla dikkat çekiyor. TikTok’ta olduğu kadar Instagram’da da son derece yüksek bir takipçi sayısına sahip. Doğanay’ın ülkemizdeki TikTok akımlarının temel noktasında olduğu söyleniyor.
Cemre Solmaz
- Takipçi sayısı: 4 Milyon
- Beğeni sayısı: 306 Mİlyon
Cemre Solmaz, hayatından kesitler sunduğu kısa vlog videolar paylaşıyor ama asıl dikkat çeken videoları şarkılara eşlik ettiği videolar. Aynı zamanda TikTok akımlarına ait pek çok video da paylaşan Cemre Solmaz, Instagram ve YouTube’da da aktif paylaşımlar yapıyor.
Bayram Gültekin
- Takipçi sayısı: 4 Milyon
- Beğeni sayısı: 61 Milyon
İki çocuk babası olan Bayram Gültekin’in en sevilen videoları çocuklarıyla birlikte dans ettiği ya da farklı kurgular hazırladığı videolar. Instagram üzerinden de aktif paylaşımlar yapan İbrahim Gültekin, en popüler akımlara çocuklarıyla beraber katılıyor.
Orhan Çayan
- Takipçi sayısı: 5 Milyon
- Beğeni sayısı: 90 Milyon
Orhan Çayan, genellikle çeşitli hikayelerden oluşan kısa kurgu videolar paylaşıyor. Instagram ve YouTube üzerinden de aktif paylaşımlar yapan Orhan Çayan’ın bazı videoları milyonlarca kez izlenmiş durumda.
ezgizem
- Takipçi sayısı: 5 Milyon
- Beğeni sayısı: 236 Milyon
Dans, makyaj, popüler akım videoları üreten ezgizem, Instagram ve YouTube’da da aktif paylaşımlar yapıyor.
Ceren Yaldız
- Takipçi sayısı: 5 Milyon
- Beğeni sayısı: 351 Milyon
Ceren Yaldız, klasik akım videoları ve şarkı videolarının yanı sıra bazen yaptığı sıradışı makyaj videolarıyla da dikkat çekiyor. Korkunç, eğlenceli ya da absürd makyajlarla var olan akımlara katılan Ceren Yaldız, Instagram ve YouTube’da da aktif paylaşımlar yapıyor.
ZINK tv
- Takipçi sayısı: 7 Milyon
- Beğeni sayısı: 187 Milyon
ZINK tv için adının aksine tam bir aile hesabı denebilir. İki kız çocuğu, bir anne ve bir baba TikTok akımlarına ait videolar çekiyor. Yalnızca akımlara ait videolar değil, kendi keşfettikleri farklı konularla ilgili videolar da paylaşıyorlar. TikTok’ta bulunan en samimi hesaplardan bir tanesi.
nourmar5
- Takipçi sayısı: 9 Milyon
- Beğeni sayısı: 234 Milyon
nourmar5, aslında ülkemizden bir TikToker değil ancak yaptığı paylaşımlarla Türk TikTok kullanıcılarının gönlünü fethetmiş gibi görünüyor. YouTube’da da aktif paylaşımlar yapan nourmar5, özellikle paylaştığı dans ve müzik videolarıyla dikkat çekiyor.
nursema
- Takipçi sayısı: 11 Milyon
- Beğeni sayısı: 278 Milyon
nursema, klasik TikTok akımlarıyla hiçbir alakası olmayan videolarıyla dikkat çekiyor. Genelde boyama, çizim, farklı üretim videoları çeken nursema, YouTube’da da aktif paylaşımlar yapıyor. TikTok’ta bulunan en farklı hesaplardan bir tanesi.
cznburak
- Takipçi sayısı: 25 Milyon
- Beğeni sayısı: 462 Milyon
cznburak, hem bir lokanta sahibi hem de bir aşçı. Paylaştığı videolarda ise en dikkat çeken nokta, yaptığı yemeklerin devasa boyutlarda ve farklı yollarla pişiriliyor olması. Yalnızca yemek videoları değil aynı zamanda diğer insanlara yaptığı yardımları da takipçileriyle paylaşan cznburak, TikTok akımlarına ait videolar paylaşmaktan da geri kalmıyor.