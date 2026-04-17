Anthropic, Genel Erişime Açık En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Claude Opus 4.7'yi Tanıttı

Anthropic, genel erişime açık en güçlü modeli olarak nitelendirdiği yeni yapay zekâ modeli Claude Opus 4.7'yi tanıttı.

Gökay Uyan

Özellikle Claude yapay zekâ aracıyla son zamanların en başarılı yapay zekâ firmalarından biri olmayı başaran Anthropic, düzenli olarak yeni modellerini tanıtıyordu. Şimdi ise dev firma, genel olarak erişilebilir “en güçlü modeli” olarak nitelendirdiği yapay zekâ modeli “Claude Opus 4.7”yi tanıttı.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Opus 4.7 modeli, 4.6’ya kıyasla büyük iyileştirmeler sunacak. Özellikle de yazılım mühendisliği görevlerinde çok daha başarılı olacağı belirtilmiş.

Claude Opus 4.7 neler sunuyor?

Yeni modelin özellikle geçmişte daha fazla destek gerektiren karmaşık kodlama alanlarında Opus 4.6'dan bir adım öteye geçtiği ifade edildi. Agentic kodlama görevlerinde %64.3’lük bir oran yakalamayı başarmış. Bu oran 4.6 modelinde%57,7, ChatGPT’ye güç veren GPT 5.4’te %57,7, Gemini 3.1 Pro’da %54,2. Ancak Opus’un üzerinde seviyede bir model olan Mythos Preview’dan geride olduğunu da belirtmek gerekiyor. Hatta çoğu testte ondan geride kalmış. Mythos’un güvenlik nedenleriyle sadece NVIDIA, Google, Microsoft, Apple gibi çok az sayıda şirkete sunulduğunu belirtmek gerek.

Ayrıca Claude Opus 4.7 yapay zekâ modelinin görüntüleri analiz etmede ve talimatları takip etmede daha iyi olduğu ve slayt ve belge oluşturmada daha fazla "yaratıcılık" sergileyebileceği de şirket tarafından aktarıldı. Şirket, Opus 4.6'ya kıyasla ek siber güvenlik önlemleriyle piyasaya sürdüğünü ve bu önlemlerin uygulanmasından elde edilen bulguların Mythos sınıfı modellerin geniş çaplı piyasaya sürülmesi hedefine ulaşmaya yardımcı olacağını belirtti.

Karmaşık ve uzun süren görevleri önceki nesle kıyasla daha titiz ve tutarlılıkla ele almayı başaran ve özellikle kodlama konusunda dünyanın en iyilerinden biri olacak Claude Opus 4.7 modeli, şu anda tüm Claude ürünleri üzerinden erişilebilir durumda.

