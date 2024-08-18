Uçak kazaları hem pilotların hem de yolcuların şüphesiz korkulu rüyasıdır. Bu kazalar bazı zamanlar ölümle sonuçlanırken bazen şirketlerin, uçak üretimini durdurmasına bile sebep olabilir.

Cessna Aircraft Company üretimi uçağın da kaderi, ne yazık ki çeşitli talihsizliklerle baş etmek olmuştur.

Gelin, bu uçağın üretiminin neden durdurulduğuna bakalım.

Cessna Aircraft Company, havacılık sektöründe zengin bir tarihe sahiptir.

Kurucusu Clyde Cessna, ilk uçağını 1911’de inşa eder. İkonik model 172, şirketi pistonlu motor pazar segmentinde baskın bir güç hâline getirmiştir. Fakat 1986’da pistonlu motorlu uçak üretiminde bir durma gerçekleşmiştir.

2 Haziran 1980’de, 1965 yapımı bir Cessna 172RG olan N3847L uçağı, New Jersey’deki Cape May Havaalanı’nda düştü. Kazanın nedenin ise pilot koltuğunun ayarlanmasına olanak sağlayan ray ve mandal sistemindeki bir tasarım hatası olduğu belirlendi.

Bir kalkış sırasında mandal arızalandı ve pilotun geriye kaymasına ve uçağın kontrolünü kaybetmesine sebep oldu.

Uçaktaki 4 yolcudan 3’ü ölürken 1 tanesi ciddi beyin yaralanmaları geçirdi. Bu yolcu iyileştiğinde ise olanları anlattı. Cessna, koltuk yapısındaki belirli bileşenleri, daha az dayanıklı olanlarıyla değiştirmişti ve buna dair kanıtlar vardı.

Bu sebeple parçalar, hızla aşınmaya ve arıza geliştirmeye meyilli hâle gelmişti. Ayrıca bu durum koltukların metalinin bükülmesine, koltuk raylarının uzamasına ve nihayetinde koltuk mandalı piminin yerinden çıkmasına neden olmuştu.

Sonuç olarak Cessna’nın 4,3 milyon dolar tazminat ve 25 milyon dolar cezai tazminat ödemesine karar verildi. Akabinde tek motorlu pistonlu uçak üretimi de durdurulmuş oldu.

Kaynak: Simple Flying

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