Çocuğunuzun Gelişimine Yardımcı Olacak 6 Aktivite Masası

Çocuğunuzun gelişiminde büyük bir rol oynayan aktivite masası, gelişim çağında bir çocuğun bulunduğu evlerde mutlaka bulunmalı diyebiliriz. Bu içeriğimizde sizler için aktivite masalarının faydalarını ve çocuğunuz için yararlı 6 aktivite masasını listeledik.

Henüz gelişim çağında olan çocuklarınızın gelişimini bir adım öne taşıyacak aktivite masaları, günümüzde oldukça popüler. Hem fiziksel, hem de zihinsel gelişim sağlayan bu masalar sayesinde çocuğunuz öğrenirken eğlenmeyi öğreniyor. Eğer henüz gelişim çağında bir çocuğunuz var ise aktivite masası evinizin bir köşesinde mutlaka bulunmalı.

Bebeğinizin büyüdükçe, oyuncaklar ve aktiviteler ile daha fazla ilgilendiğini fark edeceksiniz. Bu ilgilerini ise bilişsel ve fiziksel olarak geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde yönlendirmek tamamiyle sizin elinizde. Peki aktivite masalarının çocuklara faydaları neler? Hep birlikte inceleyelim.

Aktivite Masası faydaları nelerdir?:

Zihinsel Gelişim

Fiziksel Gelişim

Eğlenirken Öğrenme

Zihinsel Gelişim

Çocuğunuzun bir aktivite masasına sahip olması, onun dil gelişiminde, şekilleri ve renkleri öğrenmesinde, harfleri ve sayıları öğrenmesinde, problem çözmesinde, anlama ufkunun genişlemesinde oldukça etkilidir. Yapılan araştırmalara göre, 5 yaşından önce zihinsel olarak kendini geliştirmeye başlayan çocuklar, ileri yaşlarda daha yüksek IQ seviyesine sahip olmuştur ve okullarda daha iyi performans göstermiştir.

Fiziksel Gelişim

Aktivite masalarının zihinsel gelişime olduğu kadar, fiziksel gelişime de katkısı bulunuyor diyebiliriz. Çocuğunuz zihinsel gelişimin yanı sıra, aynı zamanda görsel algılama, ulaşma ve kavrama becerileri, vücuttaki belirli kasların gelişmesine ve güçlenmesine yardımcı olacak aktiviteler sayesinde fiziksel olarakta gelişiyor. Yani çocuğunuz aktivite masasının başına geçtiğinde kendini hem zihinsel hem de fiziksel olarak geliştiriyor.

Eğlenirken Öğrenme

Çocuğunuza bir oyuncak verdiğinizi düşünün. Gün geçtikçe o oyuncağa olan ilgisinin azaldığını fark edeceksiniz. Gün geçtikçe daha da azalacak ve hemen farklı oyuncaklara yönelmeye başlayacaktır. Aktivite masaları ise sundukları çoğu özellik sayesinde çocuğunuzun sıkılmadan eğlenirken öğrenmesine yardımcı oluyor. Hepsi bir arada birçok farklı oyuncak olabilen bu masalar, çocuğunuzu ve sizi bir oyuncak yığınından da kurtarıyor diyebiliriz.

Aktivite Masası Modelleri:

Bondigo BL2702 Konuşan Aktivite Masası

Fisher Price Türkçe ve İngilizce Konuşan Aktivite Masası

Infantino Piyano ve Oyuncak Destekli Aktivite Masası

Yaz Sil Yüzeyli Aktivite Masası

Skip Hop Bebek Aktivite Masası

Pal Baby Müzikli Aktivite Masası

Bondigo’nun BL2702 modeli aktivite masası sayesinde çocuğunuz çoğu sesi erkenden işitebilecek, müzik çalan çiçekler ve otomatik piyano tuşları sayesinde eğitici müzikler dinleyebilecek. Üstelik ortasında bulunan Tren sayesinde alfabede bulunan tüm harfleri de kolaylıkla öğrenebilecek.

Dört bir yanı eğlenceli oyunlar ile çevrelenmiş bu aktivite masasının tam ortasına baktığımızda bizi bir tren karşılıyor. Trenin altında ise ray dizilimine oturtulmuş harfler mevcut. Bu sayede çocuğunuz tren ile oyun oynarken bir yandan da alfabeyi öğrenebilir. Daha sonra ise sağ ve sol üst kısımda bulunan hayvanların üzerine basarak hangi sesi çıkarttığını öğrenebilir. Hemen alt kısımda ise farklı renklerle dizilmiş piyano tuşlarına basarak hem renkleri öğrenebilir hem de kendine özgü melodiler oluşturabilir.

İkinci bir dil desteği sayesinde çocuğunuzun farklı dil öğrenmesine yardımcı olan bu aktivite masası, çocuğunuzun rakamları, harfleri ve şekilleri kolaylıkla öğrenmesine yardımcı oluyor. Üstelik oldukça küçük boyutlarda olmasıyla birlikte taşınabilirliği oldukça kolay.

Ürüne tam olarak yukarıdan baktığımızda 4 bir yanının ev, pazar, çiftlik ve hayvanat bahçesi olarak ayrıldığını görüyoruz. Özel hayvan sesleri, bitki piyanoları ve 120’den fazla melodiyi çalmasını sağlayan bir piyano köşesi. Çocuğunuz bu ürünü hem ayakta, hem de ayaklarını kolaylıkla yerinden çıkartarak yerde kullanabilir.

Infantino’nun bu ürünü, çocuğunuzun kendini geliştirmesi için kullanacağı bir aktivite masası olmakla birlikte bir yemek masası da olabiliyor. Sökülüp takılabilir parçaları sayesinde çoğu amaçla kullanabilir, aktivite masası sayesinde çocuğunuzun öğrenerek eğlenmesini sağlayabilirsiniz.

Tamamiyle yaz sil yüzeye sahip bu aktivite masası sayesinde çocuğunuzla birlikte eğlenceli aktiviteler yapabilir, ona kolay problemler oluşturarak çözmesini sağlayabilirsiniz. Sandalye dahil tüm alanları yazılabilir olan bu aktivite masası, sizlere yanında iki adet tahta kalemi ve silgi ile birlikte geliyor.

Skip Hop’un aktivite masası sayesinde çocuğunuz 25’ten fazla özelliği kullanarak zihinsel ve fiziksel gelişmine katkı sağlayabilecek. 360 derece dönen koltuğu sayesinde dört bir yanında bulunan oyuncaklar ile kolaylıkla oynayabilir ve olduğu yerde zıplayabilir.

Özellikle çocuğunuzun el ve göz koordinasyonunu geliştirecek bu aktivite masası, daha çok fiziksel gelişim ve refleksleri güçlendirmek için oldukça etkili. Ekstra olarak yanında rengarenk toplar ve refleks oyunu için bir adet çekiçte bulunan bu masa, hem ayakta hem de oturarak kullanılabilme özelliğine sahip.

Çocuklarınızın okul öncesi zihinsel ve fiziksel gelişimini arttırabilmesi için aktivite masaları oldukça önemli diyebiliriz. El ve göz koordinasyonu ve renkleri, sesleri tanıma gibi avantajları sağlayan bu aktivite masalarından evinizde mutlaka bulunması gerekiyor. Aktivite masalarının yararları ve zararları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın!





