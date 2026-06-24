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GTA 6 Global Fiyatı Açıklandı: Standart ve Ultimate Paket Kaç Dolar?

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Rockstar Games'in arkasındaki şirket Take-Two, GTA 6'nın global fiyatını açıkladı.

GTA 6 Global Fiyatı Açıklandı: Standart ve Ultimate Paket Kaç Dolar?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ön siparişine yalnızca bir gün kalan GTA 6'nın ön sipariş detaylarıyla birlikte global fiyatları da açıklandı.

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Geliştirici Rockstar Games'in arkasındaki çatı şirket Take-Two, GTA 6'nın ön sipariş fiyatlarını resmî olarak açıkladı.

İçerikten Görseller

GTA 6 Global Fiyatı Açıklandı: Standart ve Ultimate Paket Kaç Dolar?
2

GTA 6 global fiyatı ne kadar?

2

Paket Fiyat
Standart 79.99$
Ultimate 99.99$

Basın bülteninde yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S 79.99$ fiyatla piyasaya çıkacak olan Grand Theft Auto VI , serinin bugüne kadarki en büyük ve en sürükleyici evriminde geçen tek oyunculu bir deneyim sunuyor.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, Jason ve Lucia’nın hikâyesinin her yönüne yayılan özel bir premium araç, silah, giysi ve aksiyon koleksiyonuyla bu deneyimi daha da zenginleştiriyor ve 99.99$ fiyatla satışa sunulacak."

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