Küçük Sofia, çocuklara kodlama öğreterek yapay zekaya olan ilgiyi arttırmaya çalışıyor.

Düzenli olarak haberlere çıkan Sofia’yı tanımayan neredeyse kimse yoktur. Ancak onun küçük hali olan Little Sofia ise o kadar da tanınmıyor. Hong Kong ve Los Angeles merkezli bir şirket olan Hanson Robotics; hem Sofia'nın, hem de onu küçük versiyonu olan Little Sofia'nın arkasındaki yaratıcı marka.

Küçük Sofia Neler Yapabilecek?

Sofia, insana olan benzerliği ve hareket yakınlığıyla bilmesinden dolayı izleyicilerde hayret uyandırıyor. Küçük Sofia ise daha eğitimci bir role bürünecek gibi görünüyor. Yapay zeka (AI) kullanılmasını sağlamak için mobil uygulamalar aracılığıyla kodlama öğreten Little Sofia, büyük versiyonunu neredeyse hiç aratmıyor.

Şirketin, daha önceden de bu alanlarda birçok çalışması oldu. Örneğin bundan kısa bir süre önce Einstein takımı isimli bir oyun kurularak çocuklara fen ve matematik alanlarında çalışmalar yapması için destek verildi. Fen ve matematiğin çeşitli alanlarında oyunlaştırma ile eğitim sağlandı.

Hanson Robotics yetkilileri, özellikle de yapay zekaya sahip robotlar alanında daha fazla farkındalık yaratıp çalışmaların yapılmasını sağlamak için böyle bir yolu kullandıklarını söylüyor. Şirket vizyonunun “robotları hayata geçirmek” anahtar kelimesine dayandığını söyleyebiliriz.