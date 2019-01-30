Dünyanın ilk yapay zeka TV sunucuları, bu yıl Çin Merkezi Televizyonu CCTV’nin Yen Yıl Gala programını sunacak. Bu program, dünyanın en çok izlenen TV yayını olma özelliğine sahip.

5 Şubat tarihinde Çin’in yeni ay yılını başlatacak olan Bahar Festivali Galasını dünya çapında 1 milyar kişinin izlemesi bekleniyor. Çin devlet televizyonundan yayınlanacak olan galayı, dört ünlü insan sunucu Beining Sa, Xun Zhu, Bo Gao ve Yang Long ve onların dijital ikizleri sunacak.

ObEN Inc. tarafından üretilen kişisel yapay zekalar, dünyanın ilk yapay zeka sunucuları olarak görülüyorlar. Sadece bilgisayarda üretilmiş avatarlardan ibaret olmayan bu yapay zekalar; makine öğrenmesi, bilgisayar görüşü, doğal dil işleme, konuşma sentezi gibi teknolojileri de kullanıyor.

ObEN CEO'su Nikhil Jain, TV yayını sayesinde şirketlerini ve kişisel yapay zeka (PAİ) teknolojilerini dünyanın en büyük izleyici kitlesine ulaştırabileceklerini söyledi. Jain, bu teknolojinin toplumu pek çok alanda değiştirebileceğine inanıyor.

Şirket şu anda yapay zekayla çalışan doktorlar, hemşireler, öğretmenler ve sanal ünlüler üzerinde çalışıyor. Jain, bu fikrin aklına çocuklarının yokluğunda onu özlemesine engel olmak için geldiğini söyledi.