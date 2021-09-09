Van Kedileri Dünyanın En Agresif Kedileri Çıktı

Finlandiya'da bulunan Helsinki Üniversitesi'nden araştırmacılar, kedilerin karakter özelliklerini inceledi. Bu incelemelerin sonunda dünyanın en agresif kedileri bizim topraklarımızdan çıktı: Van kedileri.

Hangi kedi sahibine sorsanız kedisi çok özeldir, diğer kedilerden çok farklıdır ve kendine has bir kişiliği vardır. Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma, bireysel olarak her kediyi ayrı ayrı sınıflandırmasa da hangi kedi türünün hangi karakter özelliklerini göstermeye yatkın olduğunu ortaya koydu.

Farklı kedi türlerini inceleyen araştırmacılara göre en agresif kedi türü Van kedisi oldu. Araştırmacılar hangi türün hangi özelliklere sahip olduğunu belirlemek için kapsamlı bir anket çalışması yürüttü. 26 türden 4300'ün üzerinde kediyi inceleyen araştırmacılar, yedi özellik tespit etti.

İşte karşınızda dünyanın en '...' kedileri:

Araştırmacılardan kedi davranışları uzmanı Salla Mikkola, kedilerin davranışlarının köpeklerin davranışlarından çok daha az bilindiğini ve kedilerin kişilik özelliklerinin daha az incelenen bir alan olduğunu ifade etti. Yapılan incelemede kedi davranışları aktiflik/oyunculuk, korkaklık, insanlara yönelik agresiflik, insanlara yönelik sosyallik, kedilere yönelik sosyallik, kum kutusu sorunları ve aşırı yalanma/temizlenme olarak sınıflandırıldı. Araştırmaya göre her alanda öne çıkan kedi türleri şöyle:

En Korkak: Mavi Rus Kedisi

Tom ve Jerry'nin Tom'u da bu kedi türünün bir üyesi.

En Aktif: Bengal

Kaplanlarla anılan bir yerden çıktıklarını düşünürsek normal.

En Agresif: Van Kedisi

Ben de Van kahvaltısı diye bir şeyin olduğu bir yerden kuru mamaya düşsem ben de sinirli olurdum şimdi.

En Pasif: İran Kedisi

Adeta bir İran halısı, adeta bir piremses.

En Aşırı Temizlenen: Siyam Kedisi

Şimdi siyah da beyaz da lekeyi kiri gösteren renkler, o da haklı.

En Az Korkan: Habeş Kedisi

Yürekle besliyoruz.