İngiltere'den Rusya'ya Uçan Yarasa, Kedi Saldırısında Öldü

Rusya’da kedi saldırısının ardından bulunan yarasanın, 2 bin kilometreden fazla uçtuğu ortaya çıktı. Yetkililer bu uçuşun bugüne kadarki en uzun ikinci yolculuk olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Pskov bölgesinde, kedi tarafından saldırıya uğramış bir yarasa bulundu. Bu yarasanın genellikle İngiltere’de bulunan Nathusius pipistrelle cinsi dişi bir yarasa olduğu ortaya çıktı.

Yarasayı bulan yetkililer, bir rehabilitasyon ekibi ile birlikte bu küçük dostumuzu kurtarmaya çalıştı ancak kedi tarafından ağır yaralanan yarasa kurtarılamadı. Saldırıya uğrayan yarasanın kanadındaki “Londra Hayvanat Bahçesi” damgası da dikkat çekti.

2 bin kilometreden fazla uçmuş

Pskov bölgesindeki Molgino köyünde, Svetlana Lapina tarafından bulunan yarasa, İngiltere’deki yarasa koruma vakfı olan Bat Conservation Trust’a bildirildi. Yetkililer, 8 gram ağırlığındaki bu küçük yarasanın, şimdiye dek kayıtlara geçen en uzun 2. yolculuğu yaptığını açıkladı. Daha önce bir yarasanın yaptığı en uzun yolculuk ise 2019 yılında Letonya’dan İspanya’ya giden yine aynı cins bir yarasa tarafından kaydedildiği belirtildi. Bu yarasa ise 2.224 kilometre ile rekor kırmıştı.

Yarasa koruma vakfının başkanı Lisa Worledge, “"Bu kayda değer bir yolculuk ve herhangi bir yarasa hakkında bildiğimiz İngiltere'den Avrupa'ya en uzun yolculuk. Bu yarasa tam bir olimpik” dedi. Worledge ayrıca, “Bu yolculuk heyecan verici bir bilimsel buluş ve yarasa göçüne dair yapbozunun başka bir parçası. Nathusius pipistrelle cinslerinin İngiltere içinde ve İngiltere ile kıta arasındaki hareketleri büyük ölçüde gizemli kalıyor.” diyerek Nathusius pipistrelle yarasalarının ne kadar gizemli canlılar olduklarını belirtiyor.

Uzun göç mesafelerinin sebebi küresel ısınma olabilir

Yarasanın kanadındaki damgayı basan ve İngiltere’deki yarasaları kayıt altına almakla görevli olan Brian Briggs, "Bu çok heyecan verici. Bu olağanüstü hayvanları korumak ve onların büyüleyici yaşamları hakkında daha fazla bilgi edinmek için yapılan uluslararası koruma çalışmasına katkıda bulunabilmek harika” dedi. Briggs ayrıca bu yarasaların uzun göç mesafelerinin iklim değişikliği ve küresel ısınma ile doğrudan bağlantılı olduğunu ve gelecekte iklim değişikliğinin türler üzerinde daha fazla etkisi olabileceğini de belirtti.

Yarasaların üreme, göç ve dağılım davranışlarını daha iyi anlamak için yapılan araştırma çerçevesinde, 2014 yılından beri 2,600’den fazla Nathusius pipistrelle yarasası kayıt altına alındı.