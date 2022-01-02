Sevdiğimiz ünlü çizgi film karakterlerinin çoğunun ortak bir özelliği olduğunu daha önce fark etmiş miydiniz? Gelin çoğunuzun gözünden kaçmış olduğuna emin olduğumuz bu ortak özelliğin, yani çizgi film karakterlerinin genellikle dört parmaklı olmasının sebebi neymiş, birlikte bakalım.

Çocukluğumuzda izleyerek büyüdüğümüz çoğu meşhur çizgi film karakteri, popüler kültürde kapladıkları yer de sağ olsun, yıllar içinde ailemizden birisi gibi olmuş durumda. Mickey Mouse, Homer Simpson, Tom ve Jerry, Sünger Bob ve Looney Tunes ile Taş Devri karakterleri gibi pek çok çizgi film karakteri artık hepimizin kafasında yer etmiş, herkesin bilip tanıdığı karakterler.

Peki size bu karakterlerin hepsinin çoğunuzun fark etmediği, fark etse bile önemsemediği bir ortak noktaları olduğunu söylesek? Bu bahsettiğimiz karakterlerin –ve bahsetmediğimiz birçok karakterin- ortak özelliği, hepsinin dört parmağı olması. Peki, bu oldukça uzun bir süredir süregelmekte olan animasyon geleneğinin temelinde sizce ne gibi bir sebep yatıyor olabilir? Gelin birlikte bakalım.

Çizgi film karakterlerinin dört parmaklı çizilmesinin temelinde, beş parmağın 'estetik' görünmemesi yatıyor

Aslında çoğu çizgi film karakterinin dört parmaklı olarak resmedilmiş olmasının birden fazla sebebi var; ancak bu sebeplerden en öne çıkanı, tamamen animasyonun yapım süreciyle bağlantılı. Buna göre gerçekte olduğu gibi karakterlerin beş parmaklı yerine dört parmaklı olarak resmedilmesi çok daha kolay ve çizerlerin de zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. Çizerlerin zamandan tasarruf etmesi de animasyon stüdyolarının daha az masrafla işin içinden sıyrılması anlamına geliyor.

Ancak bu sebep, teknolojinin günümüzdeki kadar aktif olmadığı ve çizerlerin çizgi film karakterlerini kendi elleriyle çizdikleri eski dönemler için daha geçerli. Günümüzde teknolojinin her şeyi daha kolay hale getirmesine rağmen karakterlerin hala 4 parmaklı olarak çizilmesinin nedeni ise biraz daha farklı.

Buna göre çizgi film karakterlerinin dört parmaklı olarak çizilmesi büyük oranda ‘estetik’ kaynaklı. Genellikle yuvarlak hatlı olarak resmedilen karakterler eğer dört değil de beş parmaklı olarak çizilseydi ortaya pek de hoş olmayan bir görüntü çıkardı. Hatta daha öncesinde bu konuya dair dünyanın en ünlü animasyon şirketi Walt Disney Productions’ın kurucusu Walt Disney, Mickey Mouse’un beş parmağı olsaydı ellerinin “bir salkım muz” gibi görüneceğini ifade etmişti. Çoğu çizgi film karakterinin hayvan olması ve beş parmaklı olarak resmedilmelerinin gerekli görülmemesi ise bir başka neden olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Batı animasyonlarından farklı olarak animelerdeki (Japon animasyonu) karakterlerin büyük çoğunlukla beş parmakla resmedilmesinin nedenine gelecek olursak, onun da kendince farklı sebepleri var. Bu sebepler, anime karakterlerinin hatlarının insanlara daha yakın olmasının dışında, özünde biraz da Japon kültürüyle alakalı.

Bu sebeplerden birisi Japonca’da dört ve ‘ölüm’ kelimelerinin benzer telaffuzlarının (shi) olmasıyken, bir diğer sebep de ‘yakuza’ olarak bilinen Japon mafyasıyla ilişkili. Buna göre yakuzaların bir borçlarını ödeyememesi ya da ölüm gerektirmeyen herhangi başka bir suç işlemesi sonucunda ceza olarak bir parmaklarını kesmesi, anime karakterlerinin dört parmaklı olarak resmedilmemesinin temel sebeplerinden birisi.