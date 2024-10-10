Basit bir QR kod ile yapılan reklam ne kadar büyük bir başarıya ulaşabilir? Bu içerikte, Coinbase’in 2022'de yaptığı yaratıcı reklam kampanyasından bahsedeceğiz.

Coinbase, 2012 yılında Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından kurulmuş olan bir kripto para borsası.

Potansiyel kullanıcıların dikkatini çekmek isteyen Coinbase, Super Bowl’da öyle bir kampanya yaptı ki bu kampanya her anlamda büyük bir başarı öyküsü yarattı.

Reklamda büyük bütçeli efektler, ünlü yüzler veya karmaşık mesajlar yoktu. Yani aslında izlediği strateji oldukça minimalistti.

Reklamda yalnızca ekranda gezen bir QR kodu vardı ve bu kod izleyicilere büyük bir sürpriz vaat ediyordu.

Kodu tarayanlar, Coinbase'in platformuna yönlendiriliyor ve yeni kullanıcılar için sunulan Bitcoin ödüllü bir kampanyaya katılma fırsatı buluyordu.

Bu strateji, izleyicilerin hem merakını cezbetti hem de onların reklamla aktif olarak etkileşimde bulunmalarını sağladı.

İşte asıl çarpıcı an da burada başladı! Reklam milyonlarca insan aynı anda telefonlarını ellerine almasını ve QR kodunu taramasını sağlamıştı.

Reklama gösterilen ilgi oldukça büyüktü.

Dolayısıyla bu kadar büyük bir ilgi beklemeyen Coinbase’in sunucuları, kısa sürede aşırı yüklenmeden dolayı çöktü.

Uygulama ve web sitesi, yoğun trafik nedeniyle geçici olarak erişilemez hâle geldi.

Hatta kampanya o kadar başarılı oldu ki, Coinbase bu başarıya teknik olarak ayak uydurmakta bile zorlandı!

Bu reklam kampanyası aslında hem büyük bir zafer hem de bir ders niteliğindeydi.

Coinbase, etkili ve yaratıcı bir reklam kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti, ancak bu yoğun ilgiyi karşılayacak altyapıya sahip olmadığı için kısa süreli bir kriz yaşadı.

Yine de bu olay, markanın reklamlarının ne kadar etkili olabileceğini ve basit bir fikrin bile milyonlarca insanın ilgisini çekmeyi başarabileceğini de gösterdi. Tabii uygun altyapıya sahip olmanın önemini de…

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